Exhiben a Roberto Canessa, sobreviviente de Los Andes por tocar indebidamente a joven en México

En un video quedó registrado el momento en el que Roberto Canessa, sobreviviente al accidente en Los Andes toca de manera indebida los glúteos de una joven que supuestamente va a verlo a su conferencia y le pide una fotografía. Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar y los usuarios mostraron su indignación.

Roberto Canessa quien actualmente tiene 71 años de edad, fue invitado a varios programas de televisión, luego de que la película "La Sociedad de la Nieve" se popularizara y reviviera el accidente en Los Andes. Esto dio pie a que el médico cardiólogo viajara por el país y ofreciera varias conferencias en la República Mexicana.

Sigue leyendo:

Declaran culpable de acoso a veterano actor de “El juego del calamar”

Detienen a un chofer del transporte público por presunto acoso sexual en Sinaloa durante el Día de la Mujer

Roberto Canessa fue uno de los 16 sobrevivientes al accidente aéreo en Los Andes.

Crédito: archivo

La indignación a las acciones de Roberto Canessa

Hasta el momento, el uruguayo no ha emitido ningún comunicado de lo que ocurrió, pero algunos asistentes aseguran que realizó los tocamientos con toda la intención, pero otros lo defienden y dicen que todo se trató de un accidente cuando la chica se agachó.

Roberto Canessa es un médico cardiólogo pediatra, ha sido galardonado tres veces con el Premio Nacional de Medicina de Uruguay, en 2015 fue designado Honorary Fellow of the American Society of Echocardiography. Ha realizado diversas conferencias de liderazgo para empresas y colabora con una red integrada por prestigiosos colegas de todo el mundo.

Roberto Canessa tenía 19 años cuando ocurrió el accidente en Los Andes.

¿Qué ocurrió en 1972 en Los Andes?

El 13 de octubre de 1972, el vuelo 571 procedente de Uruguay se estrelló en un glaciar en Los Andes, se dirigía a Santiago de Chile, pero el avión chocó contra una de las cumbres de la cordillera, en el accidente perdió las alas y se partió en dos. La cola terminó completamente destruida a cientos de metros, todos los pasajeros que viajaban en esa parte del avión fallecieron. Pero la parte delantera se deslizó por la nieve de la montaña hasta detenerse en el valle, lo que ocasionó que algunos pasajeros se salvaran.

Solamente 16 de los 45 pasajeros sobrevivieron al accidente y durante 72 días estuvieron varados en la montaña, enfrentándose a las duras condiciones climáticas, una de las acciones que los ayudaron a sobrevivir fue que comieron carne humana de las personas que habían fallecido, algunos eran familiares y amigos de los pasajeros sobrevivientes.