Victoria Ruffo le juega pesada broma a Mara Patricia Castañeda con una cucaracha: VIDEO

Victoria Ruffo es una de las actrices más queridas en el medio del espectáculo y tiene una extensa trayectoria, tiempo durante el que ha demostrado que además de su talento posee un gran sentido del humor. Algo que se vio reflejado con la pesada broma que le jugó a Mara Patricia Castañeda, quien no pudo evitar gritar asustada en pleno escenario.

Victoria Ruffo juega pesada broma a Mara Patricia Castañeda

“La Queen”, como es conocida Victoria Ruffo, comparte escenario con Angélica Aragón, Lupita Jones, Ana Patricia Rojo, Paola Rojas, Mara Patricia Castañeda y Dulce en la obra “Las Leonas” que, al parecer, tiene más que talento sobre el escenario. Y es que la actriz dio muestra de la manera en la que pasan su tiempo libre y la gran complicidad que existe entre ellas.

Victoria Ruffo intentó hacerle la misma broma a la actriz Angélica Aragón. Foto: Captura de pantalla IG @ruffofanscostarica

En un video difundido en Instagram por fanáticos de Victoria Ruffo, se observa a la actriz ofreciendo chocolates a sus compañeras de la puesta en escena y aunque Angélica Aragón parece no mostrarse sorprendida por lo que había en su interior, no ocurrió lo mismo con Mara Patricia Castañeda. Y es que, además de los dulces, colocó una cucaracha de utilería en la caja con forma de corazón asustando así a la también periodista.

El sobresalto también generó respuesta en Lupita Jones, pues la ex Miss Universo no pudo contener la risa ante lo ocurrido mientras disfrutaba de uno de los chocolates ofrecido previamente por Ruffo. Los comentarios no se hicieron esperar y los internautas reconocieron el buen humor de la querida actriz, así como la amistad que tiene con sus compañeras.

Lupita Jones no pudo evitar reírse ante la reacción de Mara Patricia Castañeda. Foto: IG @ruffofanscostarica

Bromas a Mara Patricia Castañeda

Esta no es la primera vez que la periodista enfrenta una broma similar, pues Victoria Ruffo habría sido los pasos de su hijo, José Eduardo Derbez, con Castañeda y usó la misma cucaracha de plástico que usó el actor hace algunos años para hacerle la misma jugada a la conductora.

A través de su canal de YouTube, José Eduardo Derbez compartió un video de la broma que le hizo a Mara Patricia Castañeda durante una entrevista para la misma plataforma. Para ésta, el actor ocultó una cucaracha de plástico en la funda de la tablet que usaba la periodista para su programa y al abrirla no pudo evitar asustarle tirando algunas de las cosas que había a su alrededor.