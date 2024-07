Tras críticas, Paola Dalay reaparece en pijama con su bebé Tessa y manda mensaje de su postparto

Ha pasado poco más de una semana desde que José Eduardo y su novia Paola Dalay se convirtieron en padres oficialmente tras el nacimiento de la pequeña Tessa, un momento especial y que dejó increíbles reencuentros como el de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, padres del conductor. Aunque en un inicio en redes sociales todo era miel sobre hojuelas, todo cambió hace un par de días cuando la new mom retomó sus videos de "Get Ready With Me", donde recibió duras críticas por no guardar reposo en el postparto.

Al publicar un reel en el que la influencer mostraba cómo se arreglaba, sus seguidores la criticaron por no descansar ni guardar el reposo necesario, especialmente porque tuvo una cesárea. Asimismo, hubo quienes la criticaron por supuestamente no pasar tiempo cuidando a su bebé, pero hace unas horas Paola Dalay reapareció en Instagram para demostrar que lo que muestra en redes es sólo una parte de su vida privada y tranquilizó a sus fans.

Las críticas no pararon para la influencer. (Foto: IG @paodalay_2203)

Paola Dalay responde a críticas de sus fans: "para que vean que sí descanso"

La noche del lunes Paola Dalay compartió unas fotos en su perfil oficial de Instagram en la que se le ve cargando a su bebé, Tessa, mientras ella posa frente al espejo. La novedad aquí fue que madre e hija aparecieron en pijama blanca y de corazones rojos, el look perfecto para matchear estilos y sorprender a los fans. Aprovechando lo anterior, la novia de José Eduardo mandó un mensaje a sus fans con el que puso fin a la polémica.

"Hoy fue día de pijama y andamos muy combinadas Tessa y yo. Para que vean que si descanso JAJAJ no se me preocupen", escribió para acompañar su sesión de fotos con su hija.

No dudó en responder a los comentarios de hate. (Foto: IG @paodalay_2203)

Tras su mensaje, José Eduardo Derbez dejó un amoroso comentario con el que terminó de dejar en claro que se encuentra en su mejor momento: "mis princesas", escribió; sin embargo, esto no calmó las críticas en contra de Paola Dalay, ya que de nueva cuenta le llovió hate por quienes piensan que no sabe cuidar a su bebé.

"Por una foto esa bebé se puede caer o tirarse para atrás", "me choca que romantizas mucho la maternidad cuando en realidad es una chinga" y "creo que ella con tal de tomarse la foto deja a su bebé desprotegida no sueltes su espalda, tiene días de nacida", son algunos de los comentarios que se leen en la red. En esta ocasión, Paola Dalay no se quedó callada y respondió a las críticas.

"Ya señora, ya, relájese, no se va a caer, la tengo agarrada con el otro brazo por si no ve", dijo. Cabe destacar que muchos de sus seguidores también salieron a defenderla y callar las críticas en su contra.