Olga Breeskin salió a dar la cara en televisión nacional, después de que dijo a medios de comunicación que Gabriel Soto trataba mal a Irina Baeva, quien es su compañera en Aventurera, la actriz aclaró la situación y dejó claro que todo fue una confusión y eso no fue lo que quiso decir en realidad.

Breeskin y Baeva trabajan juntas en la puesta en escena de Juan Osorio, Aventurera, incluso comparten camerino, motivo por el cual, sus declaraciones fueron tomadas como verídicas, pues al ser tan cercana a Irina Baeva, se pensó que lo que estaba diciendo era simplemente algo que estaba ocurriendo era realidad. Pero no solo expuso que el actor trataba mal a la actriz rusa, confesó que estaba decepcionada de que se enamorara de él.

Aseguró que ella y la actriz nunca han hablado de cosas personales. (Foto: IG @obreeskin)

¡Qué siempre no! Olga Breeskin se retracta de revelar que Gabriel Soto trata mal a Irina Baeva

En entrevista con el programa de Imagen Televisión Sale el Sol, Olga Breeskin fue cuestionada a cerca de sus declaraciones y en tono un poco confuso y nervioso, explicó que no se refería a Gabriel sino que quiso decir que los reporteros trataban mal a muchos extranjeros y a otros hasta les ponían alfombra roja.

"Esa fue una confusión que la reitero, asumo mi responsabilidad, estaba hablando de los reporteros que reciben con tapete rojo a los extranjeros y los hacíamos como las estrellas más grandes y la verdad sí me 'abriskiné', lo dije mal", explicó.

Sus declaraciones no fueron convincentes para los conductores que la estaban entrevistando, por lo que insistieron en que lo expresado no parecía una confusión e incluso le pusieron el fragmento en el que dice: "qué lastima que se haya enamorado de alguien que la ha tratado mal" y reiteró que eso no fue lo que quiso decir, que se confundió y ante los hechos pide disculpas.

¿Irina se enojó con ella por exponer su vida personal?

Después de disculparse por la terrible confusión, el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante le preguntó si Irina Baeva se había enojado con ella después de filtrar su vida personal y señaló que no, pues son muy amigas y le explicó lo que había querido decir pero fue mal interpretado y sacado de contexto.

Olga Breeskin estaba enfurecida debido a que Irina ha sido muy criticada por su desempeño en la obra, por lo que cuando hizo esas declaraciones se fue contra medios y mexicanos, pero sin querer también expuso lo que se especula, pues anteriormente ya se decía que Baeva y Soto tenían problemas en su relación.