"Levantar a un muerto": Mariana Seoane habla de Aventurera y la posible salida de Irina Baeva

El estreno de la nueva "Aventurera" sigue dando de qué hablar en la industria del entretenimiento después de observar el desempeño que ha mostrado la protagonista, Irina Baeva, quien sería reemplazada este 18 de julio o al menos así lo dejó ver el productor, Juan Osorio, la semana pasada.

Ahora la puesta en escena volvió a colocarse en boca de todos después de que la actriz y cantante, Mariana Seoane hablara al respecto sobre la posibilidad de tomar el lugar que posiblemente dejará Irina Baeva. Sus declaraciones hicieron bastante ruido pues habló de fuerte manera del nuevo proyecto de Juan Osorio.

Sigue leyendo:

Ernesto Laguardia recuerda cuando estuvo en "Aventurera" y le manda mensaje a Irina Baeva

Al parecer Irina Baeva será reemplazada. Foto: Aventurera

Mariana Seoane se lanza contra Aventurera

En una entrevista con distintos medios de la farándula, compartido en el canal de YouTube de la reportera Berenice Ortiz, Mariana Seoane fue cuestionada sobre toda la polémica que ha surgido desde el estreno de "Aventurera", protagonizada por la actriz nacida en Rusia, Irina Baeva.

En este sentido la actriz y cantante dijo que cree que Irina Baeva continuará en la obra de teatro a pesar de los rumores que han surgido sobre su posible reemplazo. Sin embargo reiteró que tiene la trayectoria para asumir el proyecto aunque es difícil por todo lo que se ha dicho de la puesta en escena.

"Yo creo que Irina Baeva se queda, hay que darle la oportunidad. Sí podría hacerlo (tomar el lugar), pero también es un toro grande entrar a un proyecto que no le ha ido bien, no es levantar a un muerto", dijo la actriz.

A pesar de que los usuarios la colocan como una de las favoritas para reemplazar a Irina Baeva en "Aventurera", Mariana Seoane confesó que hasta el momento Juan Osorio no la ha buscado para protagonizar la obra de teatro. La actriz dijo que en el pasado la buscaron para brillar en la obra de teatro, pero distintos compromisos se lo impidieron. "Todavía no me habla nadie, no me ha buscado Juan Osorio", sentenció.