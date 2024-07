Ernesto Laguardia recuerda cuando estuvo en "Aventurera" y le manda mensaje a Irina Baeva

Ernesto Laguardia recordó la época en que protagonizó Aventurera junto a Susana González en 2003 y reveló que es un gran trabajo y de mucha disciplina trabajar en puestas en escena de esta categoría, por lo que aprovechó el comentario para enviar un mensaje a Irina Baeva tras la polémica generada por su desempeño.

El también conductor tuvo una exitosa gira en la república mexicana con Aventurera, por un año recorrieron a lo largo y ancho todo el país. Laguardia era uno de los actores más queridos por el público mexicano en aquella época y su participación en aquella obra consolidó su talento y carrera.

El actor de 64 años sabe perfectamente lo que significa participar en Aventurera, por lo que, durante una breve entrevista con reporteros, aprovechó para enviarle un mensaje a la actriz rusa Irina Baeva, a quien conoce y tenido la oportunidad de trabajar con ella en proyectos del pasado.

"Yo no le puedo decir nada, que es una buena chica como persona y ante cualquier obstáculo que se presenta en tu camino pues hay que luchar para seguir adelante", expresó.

Ernesto señaló que confía en las decisiones que tome el productor Juan Osorio sobre cambiar a la protagonista y aseguró que lo que decida para el futuro de Aventurera será lo mejor, pues indicó que es un gran productor y él debe saber que es lo que mejor le conviene a la puesta en escena.

Ernesto Laguardia señaló que el medio artístico es muy fuerte y duro por lo que indicó que lamentablemente sí hay proyectos que pueden acabar con la carrera de grandes actores o actrices, sin embargo, aclaró que así como hay trabajos que no son tan favorables para las trayectoria de artistas, también hay otros que los hacen sobre salir muy rápido y lanzarlos al estrellato muy rápido.

"Se ha visto que por una situación pueden acabar con carreras, como que no está muy entendible esta situación y lo que queda es adaptarse, yo por mi parte no me queda otra que seguirme preparando", indicó.