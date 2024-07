Filtran que Irina Baeva no saldría de "Aventurera" y Niurka fue considerada para el papel de Carmen Salinas

La polémica alrededor de la obra de teatro “Aventurera” está lejos de terminar, pues cada día se sabe algo diferente respecto al supuesto cambio de protagonista que hará la producción, y es que, aunque Juan Osorio salió a declarar que habría una nueva “Elena Tejero”, todo apunta que Irina Baeva se queda.

Y es que, cada vez salen más detalles de esta puesta en escena, pues hace unos días se reveló que Juan Osorio habría buscado a la actriz Vanessa Guzmán para ser “Aventurera” pero sin decir más, de la noche a la mañana, el productor cambió de opinión, y exactamente lo mismo pasó con Niurka quien también estuvo considerada para ocupar el papel que interpretaba Carmen Salinas.

El periodista Victor Hugo Sánchez, experto en temas de espectáculos, a través de sus redes sociales dio a conocer hace unos días que Juan Osorio habría buscado como primera opción para “Aventurera” a Vanessa Guzmán, ahora, reveló que también Niurka Marcos estuvo considerada para ser parte del elenco principal de esta nueva temporada de la puesta en escena.

De acuerdo con el periodista, quien además es uno de los RP’s más exitosos de nuestro país, “La mujer escándalo” estuvo considerada para interpretar el papel que originalmente protagonizaba la fallecida Carmen Salinas; sin embargo, de un día para otro la descartaron sin siquiera avisarle.

Además de revelar que Niurka sí estuvo considerada para ser parte del elenco de esta nueva temporada de “Aventurera” producida por Juan Osorio, el periodista también dejó claro que Irina Baeva no abandonara el musical, pues el productor cree en ella y solamente habrá variaciones en el vestuario: “Hay cambios en ‘Aventurera’, no cambia Irina Baeva, se queda, porque Juan Osorio cree en ella… Lo importante es que se queda Irina Baeva y van a hacer cambios en la producción, vestuarios, músicos, etc.”.

Por otra parte, Sánchez quien también es conocido en redes sociales como “Hijo de Vecino”, dio su punto de vista sobre el verdadero cambio del que pocos han hablado, y es que, asegura que la obra siempre fue un gran éxito sin importar quien daba vida a “Elena Tejero”, y el secreto es que en cada temporada estaba presente Carmen Salinas, a diferencia de esta nueva “Aventurera”,

“Hay una constante que la gente no considera, no importa que ‘Aventurera’ fue, la constante es que siempre estuvo Carmen Salinas, y hoy no hay una Carmen Salinas, creo que la gente pagaba el boleto para ver a Carmen Salinas, hacer su sátira política, estaba muy bien enterada del chisme, muy enterada de la noticia y era una persona muy querida por el público…” finalizó Vitor Hugo Sánchez.