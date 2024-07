La actriz compartió uno de sus recuerdos más conmovedores. Instagram/@soylolacortes

Muchos programas de televisión han influido poderosamente en la vida de miles de personas alrededor del globo y aunque las actrices y actores no lo saben, sus papeles en la pantalla son lugares seguros a los cuales recurrir cuando mundo de afuera parece girar demasiado rápido. Un ejemplo de ello es "Betty La fea", que se ha posicionado como una de las telenovelas favoritas tanto por adultos como jóvenes y fue la mismísima Lola Cortés quien conmovió al público al reconocer su amor por le programa.

Con una carrera de más de 45 años, Lola ha dejado una huella indeleble en el mundo del entretenimiento gracias a su talento multifacético como actriz, cantante, productora y bailarina; pero además de su talento, la famosa también ha pasado por momentos complicados, enfrentando una batalla personal contra el cáncer de mama. En febrero de 2023, se sometió a una mastectomía y a sesiones de quimioterapia y radioterapia y durante este complicado proceso, fue acompañada por su familia y por "Betty La Fea".

Fue a través de TikTok en donde se viralizó un clip que hizo llorar a muchos internautas al revelar que la telenovela la acompañó durante su recuperación y se convirtió en una parte fundamental para alcanzar la paz; esto sucedió en reciente evento de prensa, durante la promoción de la segunda parte de la telenovela colombiana "Betty la Fea", Lola reveló que esta serie jugó un papel crucial en su recuperación.

La actriz explicó que fue su hermana quien le presentó la serie en 2005, y desde entonces, se convirtió en una fuente constante de consuelo y paz para ella y su familia, ya que la conexión emocional con la serie fue tan fuerte que la ayudó a sobrellevar los momentos más duros de su tratamiento. Además, Lola mencionó que la presencia de "Betty la Fea" en su hogar creó un ambiente de tranquilidad, permitiéndole encontrar un refugio en medio de su lucha contra el cáncer y expresó su gratitud al elenco, quienes no dudaron en abrazarla mientras las lágrimas resbalaban por sus ojos.

Yo quiero agradecerles porque el año pasado como saben me dio cáncer, estoy en remisión. Pasé por la mastectomía doble [...] me vaciaron para que no regrese el cáncer, pero quiero decirles que ponerlos a ustedes, en mi casa, ayudó mucho a que ese lugar de paz llegara a mí, a mi corazón y a mi vida, señaló al borde del llanto.