¿Le pasó a Paty Cantú? Cantante revela la historia detrás de "Prefiero ser su amante"

Paty Cantú revela la historia detrás de 'prefiero ser tu amante' IG: patycantu

Las canciones siempre guardan una historia detrás que contar. Los autores cuentan con musas o vivencias que terminan por darle vida a grandes éxitos en todo el mundo. En esta ocasión vamos a presentar la historia que está detrás de 'Prefiero ser su amante', una canción que se convirtió en un éxito gracias a la voz de María José, pero que la escribió Paty Cantú.

En muchas ocasiones se piensa que las canciones de corazón roto surgen porque los cantantes y autores son los que sufren la decepción amorosa. Ahora, la cantante de 'Corazón bipolar' reveló en quién se inspiró para escribir la canción que pasaría a ser una de las más escuchadas de la Josa. Nadie se espera la historia detrás de esta canción.

Paty Cantú deja claro que no es una historia que le ocurrió a ella (IG: patycantu)

¿Quién inspiró 'Prefiero ser su amante', de María José?

Paty Cantú fue la invitada especial del programa de Faisy en Unicable. Durante la charla en Faisy Nights, la cantante expresó todo lo que vivía en el momento en el que decidió que era momento de escribir 'prefiero ser tu amante', canción que fue escrita especial para María José. Ojo, que no quiere decir que la canción tenga que ver con algo que le ocurrió a la Josa, solo que siempre fue pensada para que fuera interpretada por la artista de 48 años.

Cantú dejó claro que tampoco se trata de una historia que tenga que ver con ella. En realidad fue una amiga la que inspiró dicha canción. Paty deja claro que la historia la vivió una amiga que compartía novio contra amiga. En total eran cuatro personas las que estaban involucradas en dicha historia de amor.

"Obviamente la historia la estaba viviendo una amiga mía y otra amiga mía con el mismo güey, con otra novia. Eran cuatro", dijo Paty cantú para dejar claro había muchas personas involucradas en la historia de "amor".

Paty expresó que fue gracias a dos amigas que tenían el mismo novio (IG: patycantu)

Qué dice "Prefiero ser su amante"

Esta canción cuenta una historia de una mujer que piensa que el hombre es solo de ella cuando en realidad esa persona tiene un amante. La narrativa explica que mientras mientras una mujer se queda con la vida de un hombre cansado y que ya no quiere nada íntimo, la otra se queda con toda la fogosidad y las noches de pasión. La letra deja claro que la intuición no se equivoca y que cuando hay celos no quiere decir que una persona está loca.