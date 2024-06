Halsey hace un preocupante anuncio sobre los problemas de salud que enfrenta; lo confesó en su canción "The End"

Desde hace varias horas, la comunidad artística y el mundo de la música está intentando procesar una noticia impactante y muy triste. Y es que la cantante Halsey dio a conocer su nueva canción titulada "The End", pero más allá de ser el paso que marca el comienzo de su próximo álbum, este sencillo es una ventana a sus luchas personales con la vida y la muerte, ya que en ella ha revelado que padece leucemia y lupus.

La canción de Halsey en donde dice que padece leucemia y lupus

Fue hace algunas horas que se dio a conocer esta nueva canción, acompañada de una emotiva publicación en sus redes sociales, revelando detalles sobre su estado de salud. "En pocas palabras, tengo suerte de estar viva", escribió en su cuenta de Instagram mientras acompañó estas palabras con algunos videos sobre cómo ha sido su tratamiento, mientras etiquetaba tanto a The Leukemia & Lymphoma Society como a Lupus Research Alliance, indicando su apoyo y donaciones a ambas organizaciones.

Al etiquetar a estas organizaciones, la cantante confirmó que está enfrentando un doble diagnóstico: leucemia y lupus, por lo que sus seguidores, consternados por la noticia, han dejado miles de mensajes de apoyo. En el primer video de la publicación, Halsey se muestra frotándose las piernas doloridas y hablando con alguien fuera de cámara, asegurando que superará esta enfermedad y "a los 30 voy a renacer y no estaré enferma".

Es así comoo la letra de "The End" de Halsey profundiza en los desafíos que ha enfrentado debido a sus problemas de salud a lo largo de toda su vida. Y fue a través de versos crudos y sinceros, Halsey comparte su experiencia personal con las enfermedades y las visitas constantes al médico. Una de las líneas más impactantes dice: "Cada dos años, un médico dice que estoy enferma / Saca una nueva bolsa de trucos / Y luego me la ponen / Y al principio, fue mi cerebro, luego un esqueleto dolorido / Y no me gusta quejarme, pero pido perdón."

Halsey ha lanzado su nuevo sencillo "The End", una canción profundamente personal que revela los serios problemas de salud que enfrenta.

Fotografía: Instagram/@iamhalsey

"The End" fue escrita por Halsey y producida en colaboración con Michael Uzowuru, conocido por su trabajo con artistas como Frank Ocean, Rosalía, SZA y Kevin Abstract, y Alex G. La producción del sencillo se caracteriza por una mezcla de sonidos oscuros y melódicos que complementan la poderosa voz de Halsey y las letras emotivas.

Halsey se sincera sobre su lucha contra la leucemia y el lupus

En una entrevista exclusiva con la BBC, Halsey habló más a fondo sobre sus problemas de salud y el proceso creativo detrás de su nuevo álbum. "Escribir 'The End' fue catártico para mí. Era necesario sacar todo lo que estaba sintiendo y transformarlo en arte. Espero que esta canción pueda ser una fuente de fortaleza para aquellos que están pasando por situaciones similares", dijo en dicho medio.

Estas palabras reflejan la frustración y el agotamiento que la cantante siente por su lucha continua contra la leucemia y el lupus, así como el impacto en su salud física y mental.

Fotografía: Instagram/@iamhalsey

Halsey también aprovechó la oportunidad para agradecer a sus fans por el apoyo incondicional que ha recibido. "He leído cada mensaje, cada comentario. Me han dado fuerzas en mis momentos más difíciles. Esta canción es para todos ustedes, para que sepan que no están solos en sus luchas."

La comunidad médica también ha respondido a la revelación de Halsey, destacando la importancia de la concienciación y el apoyo a la investigación sobre la leucemia y el lupus. La Dra. Anne Schuchat, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) en Estados Unidos, comentó a The New York Times: "la valentía de Halsey al compartir su historia ayudará a desestigmatizar estas enfermedades y a fomentar la solidaridad y el apoyo comunitario."

"Me siento como una anciana. Me dije a mí misma que me doy dos años más para estar enferma. A los 30, voy a renacer, no estaré enferma y me veré súper sexy y tendré mucha energía y podré volver a hacer mis veintes cuando tenga 30", dijo en su video.

Fotografía: Instagram/@iamhalsey

Por su parte, las organizaciones mencionadas por Halsey en su publicación también expresaron su gratitud. The Leukemia & Lymphoma Society publicó en X (antes Twitter): "estamos profundamente agradecidos por el apoyo de Halsey y por su valentía al compartir su historia.", se puede leer en el post.

Es así como el lanzamiento de "The End" marca un nuevo capítulo en la carrera de Halsey, uno que está profundamente arraigado en su experiencia personal y en su deseo de conectar con otros a través de la música. La canción ha recibido una acogida cálida por parte de críticos y fanáticos por igual, destacando no solo la destreza artística de Halsey, sino también su resiliencia y coraje.

Con este nuevo sencillo, Halsey no solo nos ofrece una pieza musical conmovedora, sino que también abre un diálogo importante sobre la salud y el bienestar, mostrando que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay espacio para la esperanza y la curación.