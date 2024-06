Cyndi Lauper se despide de los escenarios y así será su última gira

Tras poco más de cinco décadas en la industria de la música, Cynthia Ann Stephanie Lauper, mejor conocida como Cyndi Lauper, se despide de los escenarios. La intérprete de “Girls Just Want to Have Fun” y “Time After Time” dio la noticia en el marco de su cumpleaños 71, que será el próximo 22 de junio. Para celebrar que se retira siendo un ícono musical, la famosa estadounidense tendrá su última gira con la que promete sorprender a sus admiradores.

Cuándo empezará la última gira de Cindy Lauper

La gira de la compositora abarca principalmente Norteamérica y se llama “Girls Just Wanna Have Fun Farewell Tour”, nombre que es simbólico porque con él le rinde tributo a su canción con mayor éxito, “Girls Just Wanna Have Fun”. La empresaria regresará a los escenarios tras una ausencia de poco más de 10 años el próximo 18 de octubre, día en que la gira empezará en el Bell Centre de Montreal, Canadá. Otra fecha destacable es la del 30 de octubre porque llegará al Madison Square Garden, en su natal, Nueva York, Estados Unidos. Finalmente hará su última parada en el United Center de Chicago, Illinois.

Invitados especiales y más sorpresas en la gira de despedida+

De acuerdo con Live Nation, sitio mediante el que hoy martes 4 de junio se empezaron a vender los boletos en preventa para la gira de despedida de Cyndi Lauper, la famosa tendrá invitados especiales. La empresa igual detalló que la venta general arrancará este viernes 7 de junio.

Dónde se presentará Cyndi Lauper en 2024

Aunque Cyndi Lauper visitará en su mayoría sitios de Norteamérica, La Nación indica que se prevé que tenga dos fechas en Europa y una en Sudamérica. Adicionalmente, el 26 de junio se presentará en el Royal Albert Hall, en Londres, Inglaterra, y luego será parte del programa del Festival de Glastonbury, que se efectuará del 26 al 30 de junio. Con la finalidad de llevar su música a la gran mayoría de sus fans, la activista también participará en el Rock in Rio, en Brasil, el 20 de septiembre.

Cyndi Lauper también se despedirá con un documental

La nacida el 22 de junio de 1953 en el barrio de Brooklyn, en Nueva York, Estados Unidos, también está de manteles largos porque su documental “Let the canary sing” ya está disponible en Paramount, empresa que adquirió los derechos. El material es un recorrido por la vida de la cantante, quien saltó a la fama en los años 70, pero su boom mundial llegó en los años 80 tras el éxito de “Girls Just Wanna Have Fun” en 1983.

El documental “narra el meteórico ascenso de Lauper al estrellato y su profundo impacto en generaciones a través de su música, su estilo punk en constante evolución, su feminismo inquebrantable y su defensa incansable”, indica Paramount a modo de reseña.