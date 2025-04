¿Cuáles son los estados en los que ya se puede tramitar la CURP biométrica?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha planteado la iniciativa de implementar datos biométricos como parte de la Clave Única de Registro de Población (CURP). Una propuesta que tiene como objetivo ayudar a las autoridades en la búsqueda de personas desaparecidas y a evitar la falsificación de la información personal. Actualmente solo un estado ha empezado a expedir este documento, aquí te contamos.

De acuerdo con explicaciones de la Secretaría de Gobernación, la CURP "es un identificador único compuesto por 18 elementos alfanuméricos, que acredita la identidad de personas mexicanas y residentes extranjeros, lo cual es fundamental para garantizar derechos humanos dentro y fuera de nuestro país".

No obstante, con la iniciativa de la presidenta se plantea que la CURP presenta algunos cambios. La medida contempla que ahora se incluyan: fotografía, huellas dactilares de ambas manos, firma electrónica y escaneo del iris. Esto con el objetivo de facilitar la búsqueda de personas desaparecidas; de igual manera, se pretende que los ciudadanos estén correctamente identificados y que su información sea mucho más difícil de falsificar por otras personas.

¿En qué estado se puede tramitar CURP biométrico?

El CURP es un documento de identificación. Foto: Gobierno de México.

Hasta ahora, el único estado donde ya se puede tramitar la CURP biométrica es Veracruz. Las personas interesadas en tener este documento pueden acudir a las oficinas del Registro Civil en ciudades como Xalapa, Poza Rica, Misantla, Tantima y Coatzacoalcos. Únicamente necesitan reunir los siguientes requisitos:

Acta de nacimiento certificada.

Identificación oficial vigente (INE o pasaporte).

CURP actualizada.

Correo electrónico de contacto.

Quienes quieran obtener su CURP biométrica deberán acudir a las oficinas del Registro Civil en un horario de lunes a viernes, de 8:00 a 17:00 horas. Cabe mencionar que, por ahora, no es obligatorio que los ciudadanos obtengan este documento, por lo que solo las personas que así lo deseen podrán solicitar el trámite, el cual es completamente gratuito.

¿Es obligatorio tener CURP biométrico?

Por ahora no es obligatorio tramitarlo. Foto: freepik.

En el caso de menores de edad, las autoridades de Veracruz solicitan que ellos acudan con sus padres, o tutores, así como con la CURP de ambos para poder solicitar este tramite. Medios locales indican que tramitar la CURP biométrica es relativamente "sencillo" y no toma más de media hora; no obstante, advierten por largas filas y pocas fichas disponibles para el trámite.

La Secretaría de Gobernación ha aclarado que, hasta ahora, no se han emitido comunicados oficiales respecto a que la CURP biométrica sea obligatoria, por lo que se exhorta a la población a no caer en engaños y mantenerse informada: "con relación a información que ha circulado en redes sociales, respecto a la obtención de la "CURP biométrico obligatoria. La Segob aclara que no ha emitido ningún comunicado oficial a las entidades federativas para hacerla obligatoria o que se sujete a la obtención de algún otro trámite o servicio", se lee en el sitio web de la dependencia.