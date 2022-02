Raúl Velasco: Así recibió a Bee Gees, Sting y Donna Summer en “Siempre en Domingo” | VIDEO

Raúl Velasco se caracterizó por los múltiples desplantes y fuertes críticas que le hacía a los artistas que se presentaban en “Siempre en Domingo”, sin embargo, el emblemático conductor cambiaba está actitud cuando artistas de talla internacional pisaban el escenario de su icónico programa, por lo que en esta ocasión recordamos cómo fueron las presentaciones de estrellas de talla mundial como Bee Gees, Sting y hasta Donna Summer.

Como bien se sabe, “Siempre en Domingo” sirvió como plataforma de lanzamiento para decenas de artistas nacionales como Thalía, Joan Sebastián, Alejandra Guzmán y Coque Muñíz, entre muchos otros, sin embargo, este programa también sirvió como punto de entrada al mercado latino de una gran cantidad de estrellas internacionales pues cabe recordar que “Siempre en Domingo” se transmitía en diferentes países y debido a ello en este espacio de presentaron grandes luminarias.

Como se mencionó antes, el presentador que se caracterizaba por su frase de “Aún hay más” fue calificado como “grosero” y “prepotente” en más de una ocasión gracias a los desaires que tenía con sus invitados, sin embargo, cuando a su programa asistían estrellas internacionales dejaba esta faceta a un lado y se mostraba inusualmente respetuoso de cualquier concepto que se presentara sin importar el género.

Además de Bee Gees, Sting y Donna Sumer, en el escenario de “Siempre en Domingo” se presentó Gloria Gaynor, Rafaella Carra, Ray Coniff, Sammy David Jr., Herb Alpert, Richard Clayderman, Boney M, Shaun Cassidy, Village People, Andy Gibb, Olivia Newton John, Gary’s Gang, Frankie Vallie, Tina Turner, Barry Manilow, Peter Cettera, Jimmy Osmond, David Lee Roth (Van Halen), Withney Houston, Cindy Lauper y The Bangles, entre muchas otras.

Artistas internacionales que tuvieron desencuentros con Raúl Velasco

Cabe mencionar que, no todos los artistas internacionales salieron bien librados de “Siempre en Domingo” pues la cantante, Estefanía de Mónaco, salió criticada por el presentador, no obstante, Raúl Velasco no fue tan rudo con ella como con otras estrellas.

La agrupación española “Hombres G” también sufrió para presentarse en “Siempre en Domingo” pues recientemente se dio a conocer que Raúl Velasco no quería presentarlos en su programa ya que consideraba que las letras del grupo juvenil tenía una fuerte carga de malas palabras, por lo que luego de duras negociaciones, finalmente aceptó presentarlos, no obstante, consideró que era prudente ofrecer disculpas anticipadas a los televidentes por las irreverencias que podían presenciar, no obstante, “Los Hombres G” fueron todo un éxito y llegaron a tener una buena relación con el presentador.

