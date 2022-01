Raúl Velasco: Así fue el primer encuentro entre el polémico conductor y Pedro Infante ¿también lo humilló?

Hablar de Raúl Velasco invariablemente nos remonta a las múltiples groserías y humillaciones que el polémico conductor le hacía a sus invitados en “Siempre en Domingo”, sin embargo, no siempre se comportaba de esta manera, incluso, hubo grandes personalidades del espectáculo con las que llegó a entablar una íntima relación, tal como sucedió con Pedro Infante, por lo que en esta ocasión recordamos cómo fue la amistad entre estas dos estrellas de la televisión mexicana.

Fue durante un aniversario luctuoso de Pedro Infante donde Raúl Velasco recordó en “Siempre en Domingo” algunos de los pasajes más destacados sobre la vida del apuesto actor y cantante, a quien recordó como un gran amigo y para presumir su amistad el conductor reveló cómo es que conoció al “Ídolo de Guamuchil”.

“Recuerdo la ocasión en que platicamos, durante la recepción posterior a un homenaje que Jorge Vidal le organizó en el Cine Mariscal (…) Pedro llegó al coctel, pidió algo de tomar y se fue a sentar a las escaleras, me asombró no verlo al centro de la sala siendo el punto de atención, me acerqué hacia él y le pregunte ‘¿qué estás bebiendo?’ me dijo, ‘estoy tomando agua, yo no bebo alcohol’, ¡pero ¿cómo? Si en las películas te poner unes borracheras tremendas¡, exclamé, ante el comentario rio a carcajada abierta y me comentó que eso no era más que actuación y prefería la vida sana, hacer deporte, incluso me invitó a hacer pesas en su gimnasio, lo cual no hice, porque yo no podía levantar en esa época nada”, recordó Raúl Velasco.

Raúl Velasco tuvo una breve amistad con Pedro Infante.

Foto: Especial

La relación entre Raúl Velasco y Pedro Infante fue breve, pero muy cercana, incluso, el conductor fue el encargado de escribir la biografía del actor y cantante para la revista chilena “Mi vida” y en ella plasmó que “El ídolo de Guamuchil” conservaba una gran sencillez pese a que estaba colocado “en los cuernos de la luna”.

Raúl Velasco conoció a fondo las pasiones de Pedro Infante, entre las que destacaban, las mujeres, los aviones, las motocicletas y su afición por la peluquería, incluso reveló que el actor intentó cortarle el cabello en diversas ocasiones, pero el titular de “Siempre en Domingo” se negó por miedo a que “lo tuzara”, pero recordó con mucho cariño las visitas a su casa, la cual, era conocida como “El kilómetro”.

Pedro Infante falleció en 1957 en un accidente de avión. Foto: Especial

Para finalizar, Raúl Velasco señaló que, tras la trágica muerte de Pedro Infante, él fue una de las miles de personas que recibieron el cuerpo en el aeropuerto de la Ciudad de México para después acompañar el cortejo fúnebre hasta el sepelio.

“A la llegada del cuerpo, 50 mil personas lo esperábamos en el aeropuerto y el número se duplicó durante el sepelio en una manifestación de pena popular que no tenía precedentes en la historia de nuestro país (…) el mariachi cantó ‘Las Golondrinas’, mientras familiares, amigos y pueblo que lo admirábamos lo despedíamos con lágrimas en los ojos”, finalizó su anécdota Raúl Velasco.

SIGUE LEYENDO:

"Luis Miguel se parece a Raúl Velasco": Gustavo Adolfo Infante sobre reaparición de "El Sol" | VIDEO

¿Raúl Velasco tenía rivalidad con Paco Malgesto por "La India María?

Raúl Velasco: Así fue cuando el conductor corrió de “Siempre en Domingo” a un sector del público | VIDEO