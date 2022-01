Raúl Velasco: Así fue el día que Lorena Herrera le "coqueteó" en “Siempre en Domingo” | VIDEO

Raúl Velasco protagonizó una gran cantidad de escándalos a lo largo de su amplia y exitosa trayectoria en la televisión mexicana debido a que en diferentes ocasiones trató mal a varios de los invitados que se presentaban en “Siempre en Domingo”, sin embargo, no todos los artistas que se presentaron en su programa corrieron con la misma suerte pues en el caso de Lorena Herrera fue todo lo contrario, ya que ambas figuras se coquetearon en plena transmisión en vivo.

Todo ocurrió a mediados de la década de 1990, cuando Lorena Herrera había decidido lanzarse como cantante y como la gran mayoría de artistas de la época, si pretendía triunfar en la industria del espectáculo, tenía que presentarse en “Siempre en Domingo” donde el polémico conductor acostumbraba a darles la “patadita de la buena suerte” a los artistas emergentes.

En ese entonces, Lorena Herrera, quien ya se caracterizaba por su sensualidad en el escenario, interpretó su canción llamada “Los pecados del amor” y una vez que finalizó su actuación pasaron a la clásica entrevista donde empezó verdaderamente toda la polémica situación pues el conductor comenzó con todo y preguntó de broma si no le gustaban los casados, por lo que la también actriz respondió que no pues sus pretendientes debían comprobar que eran solteros o en su defecto divorciados y una vez que esto se comprobara esto podrían ver qué sucedería.

El conductor siguió “bromeando” sobre esto y señalo que uno de los beneficios de salir con un hombre casado es que son más experimentados en el amor, sin embargo, Lorena Herrera se mantuvo firme y dijo que prefería a los solteros, por lo que el conductor le pidió definir físicamente cómo es que le gustaban los hombres y fue aquí donde fue el turno del coqueteo de Lorena Herrera.

“Siempre lo he dicho, no es porque estés aquí, pero a mí me encantan los hombres chaparritos, he tenido cuatro novios y de ellos tres han sido chaparritos, el pasado era más chaparrito que tú y ¿a dónde le llegan a uno?, ahí” señaló Lorena Herrera mientras abrazaba al conductor y pegaba su rostro en su pecho, mientras que Velasco señaló “ahí es donde uno tiene que llegar”.

Raúl Velasco quería cambiar "la patadita" por una nalgada

Para finalizar, Raúl Velasco se mostró un poco nervioso y señaló que en su caso ya no era necesario la “patadita de la buena suerte”, pero Lorena Herrera insistió y el conductor bromeó señalando que debería cambiar la patadita por una nalgada, pero la situación no pasó a mayores y luego de darle su patadita, la modelo interpretó su segundo tema del programa.

La presentación de Lorena Herrera en “Siempre en Domingo” desató los rumores de que sostenía una relación con Raúl Velasco, quien estaba casado con Dorle Klokow desde hacía varios años, además, otro de los puntos a criticar fue que la modelo hizo playback, algo que era inaceptable para el conductor, pero en esa ocasión lo dejó pasar.

Con el paso de los años, esta historia quedó solo como una anécdota más del polémico conductor ya que nunca se comprobó si hubo algo más que una amistad entre ambas figuras del espectáculo, incluso, hace un par de años, Lorena Herrera recordó este episodio de su carrera en el programa “Hoy” y dijo sentirse apenada debido a que “esas tonterías nada más las hace uno cuando está más chica” y se mostró divertida recordando esa situación aunque reiteró que le gustaban mucho los hombres de baja estatura.

