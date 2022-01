Pedro Infante y Piporro se conocieron antes de alcanzar la fama en el Cine de Oro

Pedro Infante fue uno de los actores más queridos en el Cine de Oro, pues además de ser muy cercano al público, también logró formar una muy buena relación con sus compañeros, tal es el caso de Eulalio González, mejor conocido como 'El Piporro', quien reveló que conoció al llamado 'ídolo de México' antes de que ambos alcanzaran la fama en la pantalla grande.

Eulalio González fue un destacado reportero y locutor de radio de Monterrey, Nuevo León, que se mudó a la Ciudad de México para probar suerte en la industria de la radiodifusión. No obstante, su talento, galanura y carisma lo llevaron al filmar varias películas, convirtiéndose así en una de las máximas figuras de la cinematografía nacional. Además, incursionó en la música como cantante y escritor popularizando la música norteña.

Por su parte, Pedro Infante tuvo una historia similar al apodado 'Rey del Taconazo', pues él también llegó a la capital del país desde Sinaloa siguiendo otro sueño: el de convertirse en cantante, ya que en su ciudad natal contaba con mucha popularidad. Sin embargo, el intérprete de 'Cien años' cautivó a los directores y productores de la época dorada y lo llamaron para ser el estelar de más de 60 cintas, las cuales recorrieron el mundo y consiguieron éxito internacional.

Piporro trabajó con Pedro Infante en 'Ahí viene Martín Corona' Foto: Especial

Piporro revela como conoció a Pedro Infante

La mayoría de los registros indican que Pedro Infante y Piporro se conocieron cuando trabajaron en la radionovela 'Ahí viene Martín Corona', sin embargo, de acuerdo al propio cantante de 'Rosita Alvírez', su primera interacción fue muchos años antes de que tanto él como el actor que le dio vida a 'Pepe El Toro' fueran grandes figuras del Cine de Oro.

En una entrevista con Gilberto Marcos para el programa 'Estación Alameda', el actor y comediante hizo una remembranza por su vida personal y profesional, por lo que recordó algunas anécdotas durante su etapa en el cine mexicano; asimismo, fue inevitable no llevar a la conversación al 'ídolo de Guamuchil', con quien tuvo una fuerte relación.

Durante la transmisión, Piporro reveló que conoció al protagonista de 'A toda Máquina' y 'Nosotros los pobres' cuando aún no alcanzaba la fama. Explicó que Infante fue a Monterrey, Nuevo León, a dar una presentación al cabaret 'El Patio' en donde él era maestro de ceremonias.

"Lo conocí aquí en Monterrey, cuando Pedro aún no era muy famoso, y yo ni lo pensaba. Yo estaba de maestro de ceremonias. (...) Fue a cantar (a El Patio), pero cantaba de smoking, todavía no era famoso, todavía no era charro", recordó Lalo, como también era llamado de cariño, y agregó que desde ahí hizo una gran amistad con el intérprete de 'Fallaste corazón'.

La amistad entre Pedro Infante y Piporro

De acuerdo a Piporro, se reencontró con Pedro Infante hasta que fue elegido para encarnar al famoso personaje que le dio su apodo en la radionovela 'Ahí viene Martín Corona' de la XEQ. 'El Rey de las Rancheras', quien ya era un famoso actor, fue el personaje principal, mientras que Eulalio, era su acompañante incondicional.

Después, Miguel Zacarías llevó la historia a la pantalla grande y volvió a elegir a Infante como estelar, junto a Sara Montiel, la actriz mejor pagada de la época, sin embargo, se negaba a que González personificara a Piporro, debido a que dicho personaje tenía más de 60 años y él sólo 31.

'El Inmortal' defendió el trabajo de quien había sido su compañero en radio y con maquillaje hizo que 'El Rey del Taconazo' luciera de mayor edad, y así logró convencer al cineasta. Desde ahí el ícono del Cine de Oro se convirtió en su padrino actoral y se fortaleció su amistad, la cual llegó a su fin sólo con la muerte de Pedro Infante el 15 de abril de 1957.

SIGUE LEYENDO:

Las FOTOS que demuestran que "Piporro" era más GUAPO que Pedro Infante y merecía más en el cine

Esta es la imagen inédita de Pedro Infante que pocos conocen | FOTO

Mujer compró ésta casa sin saber que aquí nació Pedro Infante; así luce ahora: VIDEO