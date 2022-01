Raúl Velasco: Así fue el día que hizo llorar a Isabel Lascurain por "GORDA"

Uno de los momentos más recordados de la televisión mexicana es el día en que Pandora apareció en el programa de Raúl Velasco, "Siempre en domingo", donde la cantante Isabel Lascurain no logró contener las lágrimas mientras interpretaba la canción "Cómo te va mi amor", hecho que despertó la sorpresa de los espectadores.

Pues aunque por años se creyó que Isabel Lascurain terminó llorando en el programa por alguna ruptura amorosa o por la salida de María Fernanda Meade del grupo, lo cierto es que se el hecho tuvo origen por un comentario de Raúl Velasco, quien prácticamente le dijo a la cantante que estaba "gorda".

Y según ha revelado la propia cantante, las palabras del presentador le causaron un fuerte daño emocional que le afectó significativamente su autoestima. Tanta fue la gravedad del comentario que el propio Velasco le ofreció una disculpa años más tarde.

Raúl Velasco: Así luce en la actualidad Karina Velasco, su hija que intentó brillar en TV

¿Qué fue exactamente lo que Velasco le dijo a la cantante?

Poco antes de salir a pantalla, Raúl Velasco le lanzó una fuerte amenaza a Isabel Lascurain que involucraba su físico y no su talento. "Si no bajas de peso, no sales en el programa", fue el terrible comentario que provocó inseguridades en la cantante.

Debido a ello, durante la presentación de "Cómo te va mi amor", la famosa no logró controlar el llanto ni un sólo momento, por lo que en más de una ocasión tuvo que dar la espalda a la cámara para limpiarse las lágrimas. A su vez, sus compañeras trataban de animarla con un par de palmadas.

Tras terminar de cantar, Raúl Velasco se acercó a la agrupación y abrazó a Isabel Lascurain. Además, ofreció un discurso en el que destacó que Pandora no llegaba a su fin, pese a la salida de Fernanda, quien tomó su propia carrera como solista.

A pesar de que las lágrimas también llevaban un poco de tristeza por la salida de la cuarta Pandora, años más tarde con el reencuentro de las cantantes, Isabel Lascurain reveló el daño que el provocó el inapropiado comentario sobre su apariencia.

"Velasco un día me dijo 'si no bajas de peso no sales en el programa'. Creo que lo más importante y la enseñanza que yo tuve de esto y he peleado mucho con mi peso, ciertamente, es aprenderme a amar como soy", dijo al programa Sale el Sol.

Lascurain destacó en ese momento que al ver los videos de su juventud descubrió que "era flaca"; sin embargo, reconoció que sí subió de peso, pero fue hasta que se embarazo: "Ahí sí estaba yo gordis", dijo. Y a pesar de los terribles hechos del pasado, reafirmó que su apariencia no es algo que le preocupe hoy en día.

"Ni modo, esa es mi complexión, me cuido lo que puedo y tengo que cuidarme, pero ya me amo como soy, me acepto como soy", agregó luego de recordar que se sometió a los duros estándares de belleza y a varias dietas. Hecho por lo que el presentador de "Siempre en domingo" le ofreció una disculpa.

"Cuando me entrevistó (Raúl Velasco) cuando tuve a mi hijo que me llamó para decirme que la maternidad... Me dijo 'sé que te hice mucho daño y te ofrezco disculpas'", concluyó Isabel.

