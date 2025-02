Famoso conductor le fue infiel a su esposa con una chica trans: "fui engañada", asegura

Recientemente el famoso conductor de televisión, Arturo ‘el Turry’ Macías, se vio envuelto en un intenso escándalo luego de que una chica trans compartiera un video para TVNotas en donde aseguró que se sintió engañada ya que mantuvo una relación con él sin saber que era un hombre casado, por lo que le habría sido infiel a su esposa.

Según explicó, fue el mismo Arturo quien la contactó durante el mes de abril del año pasado a través de Instagram, halagándola de diferentes maneras, pidiéndole permiso para tomarle fotografías, e incluso llegando a invitarla a eventos de locución y hasta a dar paseos en helicóptero, pues también es piloto, algo con lo que habría quedado encantada pues siempre le atrajo.

"Sentí muchísima emoción, parecía una niña de 15 años cuando él me habló. Platicábamos todo el tiempo y también salíamos juntos. Me invitó a varios eventos, a locuciones de radio y a dar paseos en su helicóptero", declaró.

Sin embargo, aseguró que ‘el Turry’ Macías se aprovechó de ella ya que jamas le confesó que tenía esposa, pues solamente le menciono que era padre de una niña, por lo que al enterarse se sintió muy dolida pues estaba sumamente enamorada de él, señalando que solo la había usado para poder cumplir su fantasía.

"Nunca me dijo que estaba casado. Lo supe hasta hace poco. Me dolió, porque yo estaba entregada a él. No dio señal de estarlo. Solo me dijo que era papá. Con él comprobé que a las mujeres trans no nos toman en serio, sino como un experimento. Él solo quería cumplir su fantasía de ‘machito’. Se aprovechó de mí", comentó.