Raúl Velasco: las peores humillaciones en "Siempre en Domingo", de Thalía a Joan Sebastian

Raúl Velasco fue sin duda una de las piezas clave en la industria del entretenimiento en México y en su proyección internacional por su cercanía con Estados Unidos al lanzar a la fama a estrellas como Gloria Trevi, Thalía, Joan Sebastian e incluso Luis Miguel cuando este era un adolescente de 15 años y consolidar las carreras de cantantes como Enrique Iglesias.

Raúl Velasco fue uno de los tres pilares de la televisión mexicana junto con Xavier López “Chabelo” y el periodista Jacobo Zabludovsky, quienes eran los encargados de entretener, enseñar e informar a la población mexicana durante varias décadas. Sin embargo, Velasco fue catalogado por algunos de sus colaboradores de ser un hombre déspota y poderoso en la televisión.

El poder del comunicador nacido en Celaya, Guanajuato el 24 de abril de 1933, recaía en la decisión de a quién sí y a quién no poner en el catálogo de los invitados que cada domingo formaría parte de su emisión Siempre en Domingo que se transmitía en un horario estelar que llegaba a durar entre 5 a 3 horas al final de sus emisiones a finales de la década de 1990.

Las peores humillaciones de Raúl Velasco en Siempre en Domingo

Durante los programas de Siempre en Domingo, Raúl Velasco se tomaba un espacio para platicar con cada artista; no obstante, parecía que abusaba de su posición como titular de la importante plataforma para los cantantes que acudían para despegar sus carreras musicales.

Uno de los casos más recordados fue cuando al entonces cantante de Bronco, Guadalupe Esparza le soltó una indirecta sobre que parecía un gorila de la selva. “¿Cuál de ellas te sentiste más a tono con el personaje, con el del gorila de la selva?”, comentario que en esta época sería criticado y puesto en la mira de instancias como el Consejo para Eliminar y Prevenir la Discriminación (Conapred).

Lupe Esparza fue una de las víctimas de Velasco. Foto: Twitter

Con casi 30 años al aire, Velasco siguió haciendo comentarios fuera de lugar como el que hizo a la naciente estrella Thalía. “Fíjate que te quiero hacer una observación favorable. El día que debutaste en el programa hasta ahora has tenido la evolución mucho muy grande, te quitaron lo ‘corrientota’ como te habían puesto el primer día, y ahora mira, qué le pueden pedir a Thalía”.

Asimismo, arremetió contra el cantante Fernando Villares conocido como Zorro tras su interpretación que hizo en vivo de una canción. “Me parece que no es una gente auténtica, que no es natural, es demasiado sofisticado y yo no le veo porvenir”; sin embargo, el Zorro era muy amigo de un alto ejecutivo de Televisa y Velasco fue regañado por ello.

Otro de los momentos difíciles de Raúl Velasco fue cuando exhibió a Jorge “El Coque” Muñiz por haber cantado haciendo playback, práctica que era común en la emisión dominical. “Se lo digo al público, no hizo una canción en vivo lo cual no permite competir en igualdad de circunstancias”.

Además, también le tocó al público que iba al programa sufrir por la molestia del conductor luego de que corrió a un grupo de gente que no apoyaba al grupo de electro-pop español Locomía. “Aquí hay un grupito de jovencitas que creo no sabe lo que significa el dedo abajo, significa cuando los emperadores romanos dictaban la muerte de los cristianos, ¡esta es nuestra juventud!”.

Joan Sebastian fue otra de las víctimas de Raúl Velasco. Foto: Twitter

Joan Sebastian fue otra de las víctimas de Raúl Velasco, pero no fue durante la emisión en vivo del programa, el cantante acudió a Siempre en Domingo ya consolidado como cantante y reclamó al conductor el día en que no quiso darle una oportunidad.

“Don Raúl quiero comentarte que hace muchos años había un muchacho soñador, y no te lo tomo a mal, eres un hombre muy ocupado, te enfrente y te dije, señor Velasco no tendrá un momento para mí, y me dijiste ‘Soy un hombre muy ocupado y no tengo ni un momento para ti’”.

Raúl Velasco es uno de los personajes más polémicos en la historia de la televisión en México, pero contribuyó a la formación de cantantes que despegaron sus carreras aunque tuvieran que pagar el precio de ser humillados a nivel nacional por televisión.

RMG