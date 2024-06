Muere Daniela Calatrava, querida conductora de Televisa tras una larga batalla contra el cáncer de mama

La mañana de este martes Televisa del Golfo se vistió de luto con la muerte de la conductora Daniela Calatrava, quien tan sólo tenía 34 años de edad y que durante los últimos años luchó arduamente para recuperar su salud, pues recibió el diagnóstico de cáncer de mamá. La famosa era muy conocida e el estado de Tamaulipas, donde el público hoy se vistió de luto y mandó sus mensajes de despedida y pronta resignación para la familia.

Muere la conductora Daniela Calatrava a los 34 años

Fue Televisa del Golfo quien por medio de un comunicado difundido en redes sociales dio a conocer la lamentable muerte de su colaboradora, a quien recordaron con hermosas palabras. Además, mandaron el pésame a la familia y amigos cercanos a Daniela Calatrava: "tu energía y buena vibra siempre estará con nosotros", se lee en Facebook.

Participó en programa de Televisa "¡YA LE VA!", junto a Julio Alatorre. (Foto: FB Reporteros En La Zona Tampico)

"lamentamos el sensible fallecimiento de Daniela Calatrava. Q. E. P. D. Nos unimos a la pena que embarga a su familia", se lee.

Fue la mamá de la famosa, Miryam Ballesteros Bolaños, quien confirmó en redes sociales la muerte de su hija con un desgarrador mensaje de despedida que se volvió tendencia: "Gracias padre celestial por haberme tenido la confianza de prestarme para tener como hija en esta tierra y ser un pedacito de cielo que hacía brillar mi casa".

¿De qué murió Daniela Calatrava?

Hasta el momento no se han revelado las causas de muerte de Daniela Calatrava, de 34 años, pero se sabe que tenía cáncer de mama, una terrible enfermedad que le fue diagnosticada en el 2016, cuando tenía 27 años, y de la que habló de forma pública en más de una ocasión. Durante el proceso de aceptar el diagnóstico, la conductora confesó que jamás imaginó que tendría esta enfermedad, porque era una mujer sana, joven y que además nunca había tenido hijos.

"El 7 de noviembre de 2016 es una fecha que no olvidaré, ese día fue mi cirugía y un mes después inicié mis quimioterapias, terminé mi tratamiento, hasta ahorita gracias a Dios todo está muy bien, continúo con medicamento y próximamente me harán un último estudio, no me doy por vencida", dijo para El Sol de Tampoco el octubre del 2018.

Con esta toma la despidió uno de sus amigos, el también conductor José Antonio Knight. (Foto: FB José Antonio Knight)

Después de esta terrible enfermedad, la trabajadora de Televisa se enfrentó a una fuerte depresión que le cambió la forma de ver la vida; sobre ello, también comentó que tenía más ganas que nunca de vivir y: "aprovechar a mi familia, mi sobrino; después de esta vivencia aprendes a valorar a quienes están a tu alrededor, a quienes se acercan con amor, buena vibra y muchas bendiciones".