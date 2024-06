VIDEO: fans recuerdan a Carmelita Salinas bailando en "Aventurera" y aseguran que se mueve mejor que Irina Baeva

Desde que se dio a conocer a Irina Baeva como la nueva "Aventurera", las críticas de propios y extraños no se han hecho esperar, pues muchas personas aseguran que su forma de bailar sobre el escenario deja mucho que desear. Esta candente polémica, también ha traído al presente algunos recuerdos de cuando la icónica Carmelita Salinas lo daba todo en el show, por lo que distintos usuarios en redes la han comparado con Baeva, afirmando que Carmelita se movía mejor a pesar de su edad.

Sigue leyendo:

Crean campaña "María León para Aventurera" tras demostrar su talento para bailar salsa

Esto cuestan los boletos para ver “Aventurera” de Irina Baeva; en redes, el público exige respeto y recibir un espectáculo con calidad

¿Carmelita Salinas bailó mejor que Irina Baeva en "Aventurera"?

Fue a través de un video en TikTok donde la ola de nostalgia comenzó, pues la cuenta de "La Chismería Mx" compartió un metraje en donde se puede ver a Salinas ejecutando sus característicos movimientos de baile que tanto la distinguieron en el papel de Rosaura. La reacción de las y los fans no se hizo esperar, comparando su desempeño con el de la actual protagonista de la obra, Irina Baeva.

Un reciente video en TikTok ha generado una ola de nostalgia y admiración entre los seguidores de la icónica actriz Carmelita Salinas, al recordarla bailando en la obra de teatro "Aventurera".

Fotografía: TikTok/@lachismeriamx

Por ello, el video ha desencadenado una serie de comentarios y comparaciones entre Carmelita Salinas e Irina Baeva, quien conocida por su trabajo en distintas telenovelas, ha enfrentado críticas divididas por su interpretación en la obra, porque aunque algunas personas aplauden su esfuerzo, muchas otras consideran que su desempeño no alcanza el nivel de las grandes actrices que la precedieron, afirmando que el show debería estar protagonizado por actrices con más experiencia.

En las imágenes, que sobra decir son de hace varios años atrás, se puede ver a doña Carmelita bailar muy animada mientras liuce un traje verde, que al estar lleno de lentejuelas, se convierte en un espectáculo visual. Con sus característicos pasos y el micrófono bien agarrado, la cantante hizo que miles de personas recordaran su participación en esta icónica obra, acentuando más las críticas en contra de Irina Baeva.

Sus habilidades para el baile y la actuación la convirtieron en una figura emblemática del espectáculo, dejando una marca imborrable en la historia del teatro nacional.

Fotografía: TikTok/@lachismeriamx

Y es que idependientemente de la actuación de Irina Baeva, no se puede negar que doña Carmen Salinas fue una figura clave en la producción de "Aventurera", obra que debutó en 1997 y que rápidamente se convirtió en un clásico del teatro mexicano, pues Salinas no solo produjo la obra, sino que también interpretó a Rosaura, un personaje que se ganó el cariño del público por su energía y pasión en el escenario.

¿Por qué dicen que a Irina Baeva le quedó grande el papel de "Aventurera"?

Las críticas hacia Baeva han sido contundentes en redes sociales, donde muchos usuarios han expresado que la energía y carisma de Carmelita Salinas son inigualables; algunos de los comentarios que se han encontrado en este video de TikTok han sido:

"Irina hace parecer que la aventurera murió con Carmelita." (@bilma820308)

"alv si es cierto jajajaja y no por odio a irina pero es que irina no tiene ritmo y se ven los pasos muy marcados" (@alehudsonbs)

"¡La pobre Carmelita debe estar revolcándose en su tumba al ver a la nueva aventurera!" (@churo231)

Las críticas hacia su forma de bailar no se han hecho esperar.

Fotografía: Instagram/@irinabaeva

Sin duda alguna, "Aventurera" ha sido un pilar en la escena teatral mexicana, gracias en gran parte al trabajo y visión de Carmen Salinas, ya que la obra, que ha visto pasar a numerosas actrices en su elenco, ha mantenido su relevancia y atractivo a lo largo de los años. Es por ello que el público no se ha detenido en señalar que la actriz no cuenta con la preparación necesaria para protagonizar la obra, pues muchas personalidades del espectáculo mexicano han señalado que su forma de bailar no llega a los estándares de la puesta en escena.