Irina Baeva responde a Niurka y a todas las personas que han criticado su desempeño en Aventurera

Tras una serie de críticas contra Irina Baeva tras su gran debut en Aventurera, la actriz finalmente rompió el silencio y respondió a quienes han emitido su opinión sobre su interpretación en la puesta en escena, especialmente a Niurka, quien no se guardó nada y se fue contra la rusa y su exmarido Juan Osorio.

El jueves pasado se estrenó la nueva Aventurera, ahora producida por Juan Osorio y protagonizada por Irina Baeva, sin embargo, el espectáculo ha sido duramente criticado por espectadores y en redes sociales, donde se filtraron algunas escenas del show, por no cumplir con las expectativas, especialmente acusaron a la actriz rusa de no saber bailar y al director por no agregar los elementos necesarios para una obra de esta magnitud.

Irina rompe el silencio y responde a las críticas que le hizo Niurka por "Aventurera"

Irina fue entrevistada por reporteros del programa de espectáculos El Gordo y la Flaca, quienes le preguntaron cuál era su respuesta para Niurka y para todas las personas quienes la han criticado por su desempeño en Aventurera. La actriz señaló que no hace caso a los comentarios negativos de las personas, sobre todo cuando vienen con insultos y humillaciones.

"Nunca opino sobre los comentarios de la gente. Nunca voy a estar a favor de los comentarios de alguien que ni siquiera vio la obra. No opino sobre los comentarios con insultos, humillación que vienen con insultos, nunca voy a estar a favor de eso", dijo.

La actriz de 32 años aprovechó para aclarar que este proyecto es muy diferente a la obra del pasado, pues esta Aventurera está basada en la película, por lo que explicó que no debe haber comparaciones. Antes de concluir defendió el trabajo que ella y sus compañeros han hecho e invitó a las personas a ver el show, incluso a Niurka.

Agradece los comentarios constructivos

Aunque no mencionó el nombre de Niurka, señaló que agradecería cualquier comentario positivo y negativo hecho por parte del público siempre y cuando sean constructivos y con el conocimiento para hacerlos. Por este motivo, invitó a las personas a que vayan a ver el espectáculo y luego opinen qué fue lo que sí y no les gustó.

"Agradezco cada comentario ya sea negativo o positivo, siempre y cuando la crítica es constructiva y siempre y cuando es con el conocimiento de causa", expresó.

Tras el estreno de Aventurera, Niurka fue muy dura al hablar de la obra. A través de su cuenta de Instagram no se calló nada y señaló que aunque Irina es una buena actriz y muy hermosa, no canta, ni baila, algo que le jugó en su contra, pero además se fue contra la coreógrafa y el productor por no ayudarle a lucir.