Edith González sorprendió por su forma de bailar en "Aventurera" y critican la forma en la que lo hizo Irina Baeva

El papel que realizó Edith González en la puesta en escena “Aventurera” fue uno de los más importantes en su carrera, incluso se dice que ha sido la mejor actriz que ha interpretado a “Elena Tinajero”. En recientes días han comenzado a circular nuevamente algunos videos mientras bailaba en el show y usuarios de redes sociales no tardaron en compararla con Irina Baeva pero no por una buena interpretación sino por todo lo contrario.

Edith fue la primera “Aventurera” elegida por Carmen Salinas, quien dirigió la obra por más de 10 años a partir de 1997 y además aseguró antes de morir, que fue la mejor actriz de todas. Su participación en este espectáculo fue de los más ovacionados en aquella época, y es que la actriz sorprendió por su forma de bailar, actuar y para desenvolverse en el escenario.

Han sido varias las actrices que han interpretado a “Aventurera” entre ellas Edith González, Susana González y Niurka, sin embargo, ahora que se estrenó la nueva versión la obra, esta vez dirigida por Juan Osorio, ha recibido muchas críticas, sobre todo porque algunas personas han señalado que la actriz protagonista Irina Baeva no tiene talento para el baile y no ha podido llenar los zapatos que le papel requiere.

Edith González quien falleció en 2019 víctima de cáncer, señaló que cuando Carmen Salinas le propuso la obra a varias actrices ninguna de ellas aceptó, sin embargo, ella lo hizo porque su hermano, quien es historiador, le dijo que la historia tenía un gran potencial, fue así como ella aceptó y terminó por sorprender al público con su interpretación, pues había hecho papeles totalmente diferentes.

“Destrozan” a Irina Baeva por su forma de bailar en Aventurera

Hace apenas unos días, “Aventurera” se estrenó en el famoso Salón Los Ángeles en la Ciudad de México y de inmediato empezaron las comparaciones de la actriz rusa Irina con las actrices que ya habían dado vida a este personaje y el público resultó totalmente decepcionado. En redes sociales han señalado al productor por no haber elegido a una actriz mexicana.

Internautas señalan que a Baeva le falta el carisma latino y la facilidad para desenvolverse en el escenario, pues su forma de bailar ha dejado mucho que desear en comparación no solo con Edith, sino con todas las “Aventureras”. Pero no solo la criticaron a ella, también a la producción, la cual dicen careció de espectáculo.

“Edith sí baila, esos sí eran movimientos bien hechos”, “Es que no entiendo por qué eligen a alguien que no es de México, se sabe que los rusos no bailan”, “Le falta mucho para alcanzar a Edith y a Niurka”, “Nada que ver con las otras Aventureras”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.