Gustavo Adolfo Infante se lanza contra la nueva "Aventurera" y le manda mensaje a Irina Baeva: "me aburrió mucho"

El día de ayer fue el estreno de la nueva versión de "Aventurera", producida por Juan Osorio y protagonizada por la actriz nacida en Rusia, Irina Baeva. Uno de los invitados a la primera función fue el experto en temas de la farándula, Gustavo Adolfo Infante, quien no se guardó nada.

En la reciente transmisión del programa "Sale El Sol", Gustavo Adolfo Infante compartió sus primeras impresiones de la nueva versión de "Aventurera". El mensaje que envió el conductor de televisión no pasó desapercibido para nadie y generó bastante polémica en la industria.

En la nueva transmisión del matutino "Sale El Sol", Gustavo Adolfo Infante, uno de los grandes referentes del entretenimiento, se sinceró con los televidentes al reconocer el esfuerzo del productor, Juan Osorio, pero lamentablemente la nueva versión de "Aventurera" no le gustó.

Sin guardarse nada "El periodista de las exclusivas", como se le conoce en la farándula, dijo que se aburrió mucho en la primera función de "Aventurera", pero espera que con el paso del tiempo las actuaciones vayan mejorando, entendiendo que el día de ayer fue el estreno.

"Tengo que ser honesto, sé que es un gran esfuerzo de Juan Osorio. Espero que esto mejore, a mi en lo personal no me gustó, me aburrió mucho", dijo.