Gustavo Adolfo Infante se lanza contra Pepe Aguilar por videos en los que se burla de los fans: "No caes bien"

Muy a su estilo, Pepe Aguilar se ha sumado a la polémica que rodea a su hija Ángela por el noviazgo con Christian Nodal y es que el cantante ha compartido algunos videos donde promete “mensajes importantes” que concluyen en burlas y engaño a los fanáticos. Aunque algunos usuarios han aplaudido el humor con el que ha enfrentado las críticas, esto no ha sido del agrado de todos y así lo demostró el periodista Gustavo Adolfo Infante al mostrarse molesto por la manera en la que el también empresario hace frente al escándalo.

Gustavo Adolfo Infante crítica a Pepe Aguilar por burlas a los fans

Aunque durante varios días el intérprete de “Me estoy acostumbrando” se mantuvo alejado de la controversia por el romance de Ángela Aguilar con Nodal y optó por ignorar las críticas en redes sociales, finalmente ha decidido usar la polémica a su favor y en su cuenta de Instagram compartió videos en los que se burla de los fans ya que promete hacer un “importante anuncio” que concluye en algo completamente diferente.

Mientras algunos fanáticos han aplaudido el humor con el que Pepe Aguilar hace frente a la polémica que rodea a su familia, para otros la estrategia del cantante no ha sido la adecuada y cuestionan que hasta ahora no haya defendido a su hija menor como ha sucedido en otras ocasiones. Tal y como ocurrió con Gustavo Adolfo Infante, quien recalcó la falta de gracia en los clips compartidos por Aguilar.

“Yo creo que Derbez y Jimmy Fallon deben estar temblando ante la posibilidad de que Pepe Aguilar con esa simpatía natural y que tan bien que cae, se vaya a lanzar. No caes bien, no caes bien“, dijo el periodista de espectáculos apoyado por los conductores de “De primera mano”, como Lalo Carrillo: “Pues la comedia se tiene o no, ¿no? Y él no la tiene porque no fue chistoso (…) Esto va más allá de un chisme de vecindad o va más allá de cualquier cosa cuando están afectando tan directamente a tu hija, tendrías que salir a defenderla”.

Gustavo Adolfo Infante se lanza contra Pepe Aguilar por videos en los que se burla de los fans. Foto: IG @pepeaguilar_oficial

Declaraciones de Pepe Aguilar sobre Ángela, a quien llamó "polémica"

El pasado fin de semana Pepe Aguilar retomó sus conciertos con una presentación en San Diego, California, donde felicitó a algunos de los presentes por el Día del Padre y aprovechó para mencionar a las personas que había extrañado durante su viaje a Japón. El cantante se negó a mencionar el nombre de su hija menor y se refirió a ella como “la polémica”, para después dar un mensaje en el que da a entender que Ángela tiene su total apoyo.

“Mi equipo de charros del Soyate, otra de ellas es mi vieja y la cuarta no se las digo porque es muy polémica (…) Pero bueno, a estas alturas del partido uno no se puede andar preocupando, la neta. Uno no se puede andar preocupando, uno tiene que hacer como artista lo que uno sienta más porque entre más siente uno, más puede hacer sentir”, dijo el cantante.