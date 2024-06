"Es buena mentirosa": Maryfer Centeno analiza la reacción de Ángela Aguilar en una entrevista en la que negó relación con Nodal

Un nuevo escándalo se suma a la joven cantante Ángela Aguilar, quien no ha dejado de ser criticada en redes tras confirmar su noviazgo con Christian Nodal, quien poco antes había puesto fin a su relación con Cazzu, la madre de su primogénita, Inti. Ahora, su nombre volvió a llamar la atención dentro de la farándula por un análisis que realizó la grafóloga Maryfer Centeno; en un video que publicó hace a penas unas horas, la experta aseguró que la "princesa del regional mexicano" es muy "buena mentirosa".

Maryfer Centeno asegura que Ángela Aguilar mintió en el pasado al negar relación con Nodal

En un nuevo video, Maryfer Centeno recordó una entrevista de hace unas semanas a la hija de Pepe Aguilar, donde le cuestionaron su relación y cercanía con el intérprete de "Adiós amor", aunque en dichas declaraciones la joven aseguró que sólo tenían una muy "bonita amistad", hubo un detalle en particular que reveló que mentiría. Pues los fans rápidamente se dieron cuenta que Ángela llevaba la misma manicura que en su viaje con Nodal a Italia, donde se rumoreó que se habían casado. Es por ello, que la grafóloga hizo su contundente afirmación con pruebas.

Después de las declaraciones que dio en las que negó los rumores de embarazo y boda, Ángela Aguilar no se ha posicionado. (Foto: IG @angela_aguilar___)

"Esta entrevista no crean que es vieja; niega con la cabeza, pero con cierto grado de cansancio", explica Centeno ante la respuesta de la cantante al ser cuestionada sobre si es verdad o no que tuvo una relación con el máximo representante del regional mexicano. Sobre ello, Maryfer añadió que la joven "es buena mentirosa", ya que después de esta declaración se anunció su romance, del que ella misma dijo que no es algo nuevo, sino de un amor pausado en el pasado.

De acuerdo con el análisis corporal que realizó la colaboradora del programa "Hoy", con estas declaraciones Ángela Aguilar también mostró una imagen de hartazgo y a la defensiva, así como de regañar a quienes preguntan sobre el tema. "Les digo que es buena mentirosa, es buena diciendo mentiras; hasta habla más bajito, 'hicimos una canción juntos', nada que ver con la Ángela Aguilar que vimos", agrega.

Los fans sospechan que la entrevista en la que habría mentido es muy reciente. (Foto: IG @angela_aguilar___)

Para Maryfer Centeno, en esta entrevista el que la intérprete de "Qué agonía" apretara los labios también es una señal de que "oculta algo"; cuando una persona aprieta tanto los labios es un gesto de autocontrol, yo creo que la relación con Nodal debe ser muy reciente desde el punto de vista público, pero me hace pensar esto que, como ella lo ha dicho, es un continuación. Cuando digo que es buena mentirosa, lo digo con todo el respeto del mundo", continuó al señalar que es hábil e inteligente para generar confianza con los otros.

¿Ángela Aguilar mintió sobre su relación con Nodal?

Luego de las declaraciones de la experta, sus seguidores la llenaron de comentarios dándole la razón. "Las uñas, son las mismas qe salen cuando la maquillan", "lo negó todo, incluso la verdad", "ni ella misma lo cree" y "se está inventando esa historia", se lee en la sección de comentarios de TikTok. Cabe destacar que además de la manicura, algo que revelaría la verdad de esta entrevista pasada es que cuando confirmó su noviazgo con Nodal ella misma dijo que no era algo nuevo.