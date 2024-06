¿Christian Nodal tiene un hijo además de Inti? el cantante lo "confesó" en una entrevista: VIDEO

La polémica en el tema de Christian Nodal no acaba, pues ahora en redes sociales se ha viralizado una entrevista que el sonorense dio al inicio de su carrera, en la que coincidentemente estuvo acompañado de su ahora novia Ángela Aguilar y su cuñado Leonardo, cabe mencionar que en ese momento aún no tenían ningún tipo de relación.

El noviazgo entre Aguilar y Nodal, ha dado mucho de qué hablar, pues hay quienes señalan a Ángela de ser la responsable de haber separado a una familia; debido a esto es que se ha viralizado una entrevista de los inicios del intérprete de “Aquí abajo” en donde revela tener un hijo de dos años llamado Luis.

Nodal hizo estas declaraciones hace 6 años.

Foto: YouTube El Show de Piolín

El pasado 14 de septiembre del 2023, Nodal junto con Cazzu anunciaron el nacimiento de Inti la hija que procrearon cuando estaban muy enamorados, sin embargo, en las últimas horas ha crecido el rumor que el sonorense podría tener un hijo de 8 años de edad, debido a unas declaraciones que hizo hace 6 años en un famoso programa de radio.

En dicha entrevista, Nodal estuvo como invitado en el famoso programa de “El Show de Piolín” uno de los más exitosos en Estados Unidos, ahí ya es costumbre bromear un poco, por lo que los hermanos Aguilar también le entraron al relajo. Christian no se quedó atrás e hizo tremenda declaración lo cual hizo dudar a sus colegas y al conductor de la emisión.

Ante estas declaraciones “El piolín” insistió en que le enseñara una fotografía del pequeño, pero Nodal no quiso y, en cambio, dijo que algún día iba a invitar al conductor a Sonora a que conociera a su hijo, sin embargo, segundos después el cantante comenzó a reírse y aseguró que no era verdad y que solo se trataba de una broma.

Luego de la broma de Nodal a los hermanos Aguilar, “El piolín” y el público que lo escuchó en ese momento, su ahora novia aseguró que sí le había creído eso de que el cantante tenía un hijo, por lo que Christian no dudó en dar una explicación del porqué lo hizo.

El locutor le reclamó que le haya mentido, a lo que tanto Ángela como Leonardo coincidieron en que ambos sí creyeron que el sonorense tenía un pequeño de dos años de edad: “yo sí me la creí”, dijo su hora novia, mientras que su cuñado dijo: “Yo también, le pregunto, sí, es cierto o no”, seguido de muchas risas.

“No, no, no, estoy jugando, era para cerrar la otra parte para que quede bien picada la gente, ¿sí, me explico? No le cambié de estación”, dijo Nodal.