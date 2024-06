VIDEO | Ana Bárbara estuvo a punto de morir ahogada, así reveló que su hijo la salvó y da gracias a Dios

Desde hace varias semanas, la cantante mexicana Ana Bárbara ha dado mucho de qué hablar, la polémica se debe a su relación con su novio quien presuntamente la manipula y hasta de violentarla, sin embargo, en esta ocasión la intérprete de regional mexicano ha prendido las alertas debido a otro motivo.

Lo que era un momento de relajación y de diversión para Ana Bárbara estuvo a punto de convertirse en una tragedia, pues todo sucedió mientras disfrutaba de un momento de relajación en la Riviera Maya. La intérprete de temas como “Bandido” vivió momentos de angustia cuando estuvo a punto de perder la vida luego de ser arrastrada por una fuerte corriente marina.

Dijo estar agradecida por una segunda oportunidad de vida.

IG @anabarbaramusic

Ana Bárbara estuvo a puto de morir ahogada

En un video conmovedor compartido en sus redes sociales, Ana Bárbara relató cómo la corriente la sorprendió y la llevó más allá de su control, poniendo en riesgo su vida. En medio de la preocupación y el esfuerzo por mantenerse a flote, la artista expresó su gratitud hacia lo que llamó sus "ángeles guardianes" por intervenir y permitirle salir ilesa de la situación. Este incidente sirvió como un recordatorio personal y público sobre los peligros de subestimar la fuerza del mar.

“Tuve un incidente en el mar, tengo que reconocer que sentí miedo, me fue llevando mar adentro y tengo que decirles que vi de frente la muerte, así de que ya me iba, pero un ángel muy hermoso llegó a rescatarme, un ángel hermoso se arriesgó, se metió al mar por mí, el mar está un poco rebelde y saben que yo no soy confiada, soy una mujer que respeta mucho el mar, pero reconozco que confié de más”, contó Ana Bárbara

La cantante de 53 años de edad se veía realmente en shock, pues no podía dar crédito que Dios, la naturaleza y si “ángel guardián” le hayan dado una nueva oportunidad de vivir, y es que, Altagracia Ugalde, nombre real de la intérprete dijo que en esta ocasión se confió de más y le faltó humildad ante la fuerza y omnipotencia del mar.

Ana Bárbara relató que estuvo a punto de ahogarse.

IG @anabarbaramusic

“Estoy aquí para agradecerle a todos los seres de luz, a todos los seres sagrados y a mi angelito que ya les compartiré un día quien fue, muchas gracias les quería compartir esto porque mucha gente se va de este mundo porque confiamos y creemos que nosotros podemos, hay cosas que sí, pero hay que tenerle mucho respeto a todo lo omnipotente a todo lo que no sabemos de su fuerza… Es una muestra de ser más humilde y que no se puede contra el mar”, finalizó Ana Bárbara.

Ana Bárbara aprovechará esta segunda oportunidad de vivir.

La mañana de este miércoles 19 de junio a través de una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram, la cantante nacida en Ríoverde, platicó con sus seguidores desde la playa en la que pudo haber perdido la vida el martes 18 de junio y evidentemente se veía desvelada y sin haber podido asimilar lo que sucedió.

Y es que, la también compositora aseguró que no había podido dormir, pues a lo largo de toda la noche no pudo parar de llorar y de pensar en todo lo que pudo haber pasado, pero sobre todo tomó la decisión de aprovechar esta segunda oportunidad de vivir que la vida le ha dado.

Reveló que su hijo la salvó de morir.

IG @anabarbaramusic

“Ha sido impactante para mí, tengo claro para lo que quiero vivir, y quiero vivir para las personas que han estado para mí incondicionalmente, sea quien sea, para las personas que me han demostrado amor, lealtad… Quiero decirles a mis fans que gracias estoy dando un gran paso porque hay muchas cosas que me enseñó la vida o más bien la muerte el día de ayer”, dijo la cantante.

Finalmente, Ana Bárbara reveló que fue su hijo quien la salvó de morir ahogada, pues dijo que gracias a su energía y fuerza pudo rescatarla de la furia de la naturaleza, por otra parte, la cantante asegura que de ahora en delante su familia será lo más importante para ella: “ayer sentí la muerte y no puedo dormir del impacto, estoy agradecido por esa lección y voy a luchar por mis seres queridos”.