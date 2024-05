Los hijos de Mariana Levy hablan de Ana Bárbara y la polémica con su pareja, Ángel Muñoz: "es un tema delicado"

En las últimas semanas Ana Bárbara, una de las grandes exponentes del género regional mexicano, ha robado reflectores en la industria del entretenimiento después de que su familia alzara la voz contra los supuestos malos tratos que sufre por parte de su pareja sentimental, Ángel Muñoz.

Ahora la intérprete de "Bandido" y "Lo busqué" volvió a acaparar la atención de los medios de la farándula después de que Paula y José Emilio Levy, hijos de Mariana Levy, hablaran sobre la reciente polémica que ha protagonizado. Sus declaraciones no pasaron desapercibidas para nadie.

En una entrevista con la prensa, compartida por Berenice Ortiz, Paula Levy, hija de Mariana Levy, fue cuestionada sobre la reciente polémica que ha protagonizado, Ana Bárbara, quien estuvo casada con José María Fernández, su papá.

En este sentido la modelo dijo que por el momento no está "cercana" a Ana Bárbara, pero lamentó que los supuestos malos tratos hayan salido a los medios de la farándula. Aseguró que la cantante es muy inteligente y no se dejaría manipular por nadie.

Posteriormente Paula Levy dijo que Ángel Muñoz es una persona muy disciplinada, pero ella nunca presenció malos tratos contra sus hermanos o Ana Bárbara. A pesar de la insistencia, la joven prefirió no hablar más sobre el tema.

"Se ha acercado a mí, no estamos muy cercanas ahorita. Es un tema delicado que involucra a mis hermanos, son cosas delicadas que se hablan de frente, no tuvo que salir a los medios. Me he enterado de cosas. Ana Bárbara es una mujer inteligente", dijo.