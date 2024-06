Yolanda Andrade reaparece en redes tras ser hospitalizada, ¿cuál es su estado de salud este 19 de junio?

Desde hace varias semanas, la salud de la conductora Yolanda Andrade nuevamente ha alertado a sus familiares, amigos y fanáticos que han estado al pendiente de ella desde el 2023, que ha presentado problemas complicados tras el aneurisma que le fue detectado. Y es que, desde hace algunas semanas, la sinaloense tuvo complicaciones para comunicarse, pues no podía hablar.

Debido a lo anterior es que amigos de Yolanda como el expugilista mexicano Julio César Chávez, así como sus exparejas Montserrat Oliver y Lorena Meritano han estado al pendiente del estado de salud de la conductora y actriz, sin embargo, es ella misma quien ya salió a través de sus redes sociales para dar sus primeras declaraciones al respecto.

Sigue leyendo:

Yolanda Andrade: exnovias de la conductora se unirán para salvarle la vida, creen que es víctima de brujería

Yolanda Andrade: amigos de la conductora revelan su verdadero estado de salud, ¿cómo está?

La conductor fue trasladada en silla de ruedas por su doctor.

Foto: IG @yolandaamor

¿Cuál es el estado de salud de Yolanda Andrade?

Fue la misma conductora de 52 años de edad quien utilizó sus redes sociales para compartir con sus amigos y seguidores que se encuentra en buen estado y agradeció al personal médico que la atendió durante estos días que estuvo hospitalizada tras presentar una nueva crisis de salud, misma que le ha dificultado el habla.

De acuerdo con la misma Yolanda Andrade, fueron días complicados estos que ha vivido y aunque no dio detalles de lo que le ocurrió, la conductora se dijo estar con una gran actitud, pero sobre todo con mucha gratitud, pues, se siente muy afortunada, asimismo la también actriz pidió elevar una oración por todos los enfermos.

Yolanda presentó a su nueva compañía, un perrito de peluche.

Foto: IG @yolandaamor

“UNA PAUSA OBLIGADA:Gracias Por Pensar En Mí Positivamente.Fueron Días Difíciles, Pero Con Mucha Gratitud.Soy Muy Afortunada.!!! Gracias a Mis Doctores, Enfermeras, Mi Camillero Inolvidable Maximiliano.Y En Especial a Unos Amigos Míos Que Amo. Una Oración Por Todos los Enfermos Y Familiares.Gracias.Mi Amor y Agradecimiento Eterno.”, escribió Andrade en su publicación.

En dicho video se le puede observar la conductora ser trasladada en silla de ruedas por su doctor, también a un peluche en forma de perrito que al igual que ella portó un cubrebocas en todo momento, en el mismo clip, también aparece Marilé, la hermana de la conductora quien ha estado al pendiente de la salud de Yolanda en todo momento.

La conductora estuvo acompañada en todo momento por su hermana Marilé.

Foto: IG @yolandaamor

¿Le hicieron brujería a Yolanda Andrade?

Desde el 2023, la conductora nacida en Sinaloa, ha presentado diversos problemas de salud, los cuales no tienen ningún tipo de explicación, por lo que se ha rumoreado fuertemente que podría estar siendo víctima de brujería. Hace algunas semanas, el programa "Chisme No Like" presentó una investigación que señala a la actriz Verónica Castro como posible autora de trabajos de hechicería en contra de Yolanda Andrade. Según el reporte, Castro habría viajado a Chiapas para realizar un ritual con el objetivo de afectar la salud de Andrade. Esta teoría, aunque suene inverosímil para algunos, ha ganado atención debido a la gravedad de las acusaciones y las personas involucradas.

Ante estas acusaciones, la sinaloense contactó a los conductores del programa, Javier Ceriani y Elisa Beristain, para expresar su preocupación. Andrade, no descartó la posibilidad de estar siendo víctima de brujería, lo que añade un nuevo giro a su ya complicada situación de salud.