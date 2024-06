Niurka "destroza" a Juan Osorio y a Irina Baeva por la nueva "Aventurera": "no es vedette"

Tras el estreno de la nueva "Aventurera" producida por Juan Osorio, Niurka Marcos se fue no solo contra la producción y coreógrafo, también contra su exesposo y la protagonista, Irina Baeva. La vedette quien fue protagonista de la puesta en la escena en el pasado, criticó fuertemente el baile, los personajes y la forma en la que ahora retomaron la historia.

Este fin de semana se estrenó en el famoso salón Los Ángeles de la Ciudad de México una de las obras más populares en la historia del teatro popular. Sin embargo, el espectáculo no fue lo que lo que se esperaba, a palabras de Niurka, quien fue el personaje principal de Aventurera en 2003 ganándose el aplauso del público por su interpretación.

A palabras de Niurka quien fue el personaje principal de Aventurera en 2003 ganándose el aplauso del público por su interpretación.| Foto: X @CarLon_2020

Niurka critica a Juan Osorio y a Irina Baeva por la nueva "Aventurera"

A través de sus historias de Instagram, Niurka compartió una serie de historias en las que habló de la interpretación de la actriz rusa, quien señaló no es actriz, ni cantante, ni bailarina, por lo que culpó directamente al coreógrafo y a su director por no haber montado un buen espectáculo, pues aseguró que a pesar de que la protagonista no tuviera esas cualidades artísticas pudieron haber hecho algo mejor pues aseguró que no responden a las exigencias de "Aventurera".

"Aventurera es una obra a la que Carmen Salinas le dio un plus y sí, sin que se ofendan porque no representan, porque no responden a las exigencias de Aventurera, pueden ser muy exitosos los compañeros que están en este momento en la obra, en sus mundos en sus roles, pero no responden a las exigencias de aventurera", dijo Niurka.

Aunque no dio detalles de si estuvo presente en el espectáculo, pero Marcos sabía perfectamente cómo fue este show. Según la bailarina cubana, Juan Osorio tenía la responsabilidad de llenar el vacío que dejaron los personajes que no pudieron estar debido a que no contaba con el guion original, algo que señaló era fundamental para contar la historia pero dejó "huecos".

"Lo que tocas no lo haces oro", Niurka reclama a Juan Osorio por "Aventurera"

Niurka compartió algunas grabaciones del pasado cuando fue "Aventurera", en el video también aparecían otras actrices que estelarizaron la obra. Con esta referencia, la actriz indicó que puede predicar con el ejemplo. Aseguró que esas fueron las mejores tres "Aventureras", incluso aclaró que ella se consideraba la mejor.

La actriz indicó que puede predicar con el ejemplo al haber sido "la mejor Aventurera" | Foto: Instagram @niurka.marcos

Antes de terminar sus clips, pidió que se deje la soberbia, ya que el público sí tiene memoria, por lo que pidió a Juan y a la producción que "se pongan a trabajar" y advirtió que en los próximos meses se viene una nueva puesta en escena con la que "van a temblar", refiriéndose a "Perfume de Gardenias", producción en la que dijo sí se baila.