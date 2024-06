Crean campaña "María León para Aventurera" tras demostrar su talento para bailar salsa

Luego de la polémica que surgió en redes sociales sobre el desempeño artístico de Irina Baeva en el nuevo lanzamiento de Aventura, en rede sociales internautas han dado algunas sugerencias de las mujeres que podrían reemplazar a la actriz rusa y entre ellas mencionaron a María León, esto después de que compartiera un video en el que baila salsa.

Desde que inició su carrera como solista, María León se ha destacado por su gran talento para bailar, actuar y cantar. La artista de 38 años ha protagonizado varias puestas en escena en México y sus fans, así como el público le han aplaudido su trabajo, motivo por el cual creyeron que sería buena idea postularla como la "Elena Tejero", el personaje protagonista de Aventurera.

Seguir leyendo:

María León presume a su novio por primera vez con romántico mensaje: "mi hombre guapo"

Irina Baeva, criticada por ser la nueva “Aventurera”; en redes dicen que María León debió ser la protagonista

Irina Baeva ha sido duramente criticada por su desempeño | Foto: Instagram @MasFarandulaOf

Piden que María León ocupe el lugar de Irina Baeva en “Aventurera” después de mostrar cómo baila salsa

A través de redes sociales María León compartió un video en el que muestra su talento para bailar salsa, la intérprete mostró en apenas unos segundos el talento que tiene para desenvolverse en el escenario con ese género. Inmediatamente los comentarios de muchas personas no se hicieron esperar por parte de sus seguidores y hasta armaron una campaña con el hashtag María León se ha destacado por su gran talento para bailar, actuar y cantar para proponerla como protagonista.

"¿Por qué no eres tu Aventurera? Esto sí es talento", "¿Y si hacemos ruido para que María sea la Aventurera?", "Tú debiste ser Aventurera", "María insisto en que tu tienes que entrar al quite para salvar la obra Aventurera, porque como están las cosas va que vuela para ser un rotundo fracaso", fueron algunos de los comentarios en la publicación.

¿María León en la mira para ser la nueva Aventurera?

Hasta ahora, la cantante no ha dado declaraciones si le gustaría formar parte de esta puesta en escena, sin embargo, es algo que podría ocurrir en un futuro, pues ya es bien sabido que la obra cambia de actriz protagonista en cada temporada y es probablemente esté en la mira del productor que la lleva a cargo, Juan Osorio.

Actualmente la artista jalisciense es la protagonista del musical Vaselina, pero en el pasado ya ha protagonizado muchos otros como "Hoy No Me Puedo Levantar", Chicago entre otras. De elegirla en un futuro no sorprendería a sus fans pues en el medio artístico es una de las artistas más completas.