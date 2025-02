Andrés Guardado revela los motivos que lo llevaron a salir del retiro para volver con León | VIDEO

Cuando se habla de Andrés Guardado se habla de grandeza, mentalidad y buen futbol. El jugador mexicano apareció en el 2006 en la Selección Mexicana de la mano de Ricardo La Volpe para revolucionar la banda izquierda, desde entonces dejó claro que estaba listo para convertirse en un histórico. En noviembre 2024, el mítico jugador azteca confirmaba su partida de las canchas, pero dos meses después todo cambió, ya que el León confirmaba al 'Principito' como jugador esmeralda.

Los Panzas Verdes tienen un compromiso muy importante en este 2025, el Mundial de Clubes, por lo que se han reforzado bastante bien. La llegada de James Rodríguez y el regreso de Andrés Guardado fueron algunos de los movimientos más importantes que realizaron en el mercado de invierno previo a comenzar el Torneo Clausura. Ahora, después de 5 jornadas disputadas del Clausura 2025, el mediocampista reveló los motivos que lo llevaron a volver del retiro.

La encargada de sacarle el secreto sobre su vuelta a las canchas fue su esposa en el podcast "La Capitana", donde fue como invitado Andrés Guardado y donde se le cuestionaron muchos detalles sobre su su vida y su carrera. Uno de los que más sorprendieron fue el de su regreso con León. El 'Principito' confirmó que fue gracias a Jesús Martínez que volvió del retiro.

Después de expresar que Jesús era el primero en decirle constantemente que no se fuera recordó que cuando anunció su partida, Berizzo, entrenador del club, le había hecho saber que no quería que dejara las canchas profesionales. La combinación de las declaraciones de DT y todo lo que le dijo Jesús Martínez hicieron que Guardado volviera al terreno de juego para el Clausura 2025. Eso sí, se tomó una ricas vacaciones por España previo a confirmar que salía del retiro.

"Cuando yo tomé la decisión definitiva de retirarme, ahí también me dijeron que no me fuera, que me aguantara. Berizzo también me dijo: 'No, es una pena', pero bueno, ahí quedó. Me decido regresando de vacaciones, que nos fuimos a España (le dijo a su esposa). Decido ir a visitar al club, a ver a mis amigos y a ver a la gente del club y coincidió con que estaba Jesús ahí", dijo Andrés para terminar confirmando que fue Jesús el que hizo que volviera para el torneo Clausura 2025.