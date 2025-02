Travis Kelce recibe un jersey del América para lograr el tricampeonato del Super Bowl

Durante la ceremonia del Opening Night del Super Bowl, uno de los momentos más llamativos fue protagonizado por Travis Kelce, quien recibió una camiseta personalizada del Club América de manos de Diana Flores, la destacada quarterback mexicana de flag football. El jersey, con el número 87 y su apellido "T. Kelce" estampados, no solo simboliza un gesto de camaradería, sino también una conexión especial entre el fútbol americano y el fútbol mexicano.

El regalo adquiere un significado místico, ya que las Águilas del América recientemente lograron el tricampeonato en la Liga MX tras vencer a los Rayados de Monterrey en la Final del Apertura 2024. Ahora, los Chiefs están a un paso de emular esa hazaña si logran imponerse este domingo a los Eagles, lo que convertiría a Kelce y su equipo en el primer conjunto en la historia de la NFL en alcanzar tres títulos consecutivos.

Tras recibir la camiseta, Kelce no ocultó su entusiasmo y expresó su deseo de volver a jugar en México, recordando con nostalgia su experiencia en el Estadio Azteca en 2019, cuando los Chiefs vencieron a los Chargers.

La usaré con mucho gusto. Extraño ir a México, la Ciudad de México es una ciudad hermosa para jugar. Espero que volvamos a hacerlo pronto. Me divertí mucho cuando jugamos allá y he estado esperando que la NFL nos dé otra oportunidad para regresar”, declaró Kelce durante el evento.

El ala cerrada también envió un mensaje cariñoso a los aficionados mexicanos, reafirmando su conexión con el país y con el Club América, equipo al que apoyó desde su primera visita a la capital mexicana.

Me gustan los colores y su uniforme. Me di cuenta, cuando fuimos a jugar a la Ciudad de México, que se trataba del equipo de la ciudad y que jugamos en su estadio (Azteca). Fue increíble que todo eso se conjugara de forma tan natural. No sé mucho de la organización, pero que sepan que tienen mi apoyo”, comentó Kelce en una entrevista previa con FOX Sports México.