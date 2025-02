Cristiano Ronaldo le lanza un dardo a Messi: "Soy el mejor delantero de la historia, lo creo"

El futbol mundial está cada vez más cerca de despedirse de dos de los mejores jugadores de todos los tiempos. Cristiano Ronaldo y Messi llenaron de talento y buen futbol al mundo durante décadas. Ahora, en la recta final de sus carreras, siguen dejando de qué hablar. En esta ocasión fue CR7 el que levantó la voz para confirmarse como el mejor delantero de todos los tiempos, inclusive por arriba de Messi, Maradona e inclusive Pelé.

En las vísperas de su cumpleaños 40, Ronaldo dio una sentida entrevista para el programa 'Los amigos de Edu' en el canal la Sexta de televisión española. En la charla con su amigo, el luso dejó claro que no hay ningún delantero con sus características. El 'Bicho' es considerado como uno de los arietes más completos que ha existido en la historia del balompié mundial.

"El mayor goleador de la historia soy yo. No siendo zurdo, estoy en el top 10 de la historia en goles con la izquierda. Son números, soy el jugador más completo que ha existido. Juego bien de cabeza, tiro bien las faltas, soy rápido, soy fuerte, salto mucho... no vi nadie mejor que yo", expresó Ronaldo .

Ronaldo tiene claro que una cosa pueden ser gusto, quien agrada más en la forma de jugar, pero cuando se habla de quién es el mejor se tiene que recurrir a hechos y el capitán de la Selección de Portugal cuenta con mejores cifras que Messi e inclusive que Maradona y Pelé.

Ronaldo tiene claro que la liga de Medio Oriente es mejor la MLS. El portugués tiene claro que muchos menosprecian a la liga de Arabia, pero CR7 tiene claro que la gente no sabe de lo que habla. Por último dejó claro que los fans del futbol y los expertos de la materia deben valorar más lo que hace en esa liga.

"Cuando tomé la decisión de venir no pensé que iba a crecer tan rápido, pero sabía que en uno o dos años la liga sería muy top, como es ahora. La gente no sabe, opina y habla demasiado. Me da pena porque es una realidad diferente cuando la gente habla de Arabia y cuando habla de Estados Unidos. ¿Es peor liga la MLS? Obvio, pero como es Arabia se menosprecia. Pero como sé que la gente no sabe de lo que habla… Sólo por los que están aquí hay que darle valor", dijo Cristiano Ronaldo.