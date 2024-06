Esto cuestan los boletos para ver “Aventurera” de Irina Baeva; en redes, el público exige respeto y recibir un espectáculo con calidad

La obra de teatro “Aventurera” prometía cautivar a los asistentes, pero todo indica que está sucediendo lo contrario debido a la falta de preparación de Irina Baeva, quien es la protagonista al darle vida a la icónica Elena Tejero. El musical se estrenó el pasado jueves 20 de junio y la actriz rusa, de 31 años de edad, no ha dejado de recibir críticas por su bajo desempeño.

Un dato que genera enojo entre los espectadores es el precio de los boletos, así que en redes sociales exigen respeto y recibir un espectáculo con calidad. De nuevo, esto abre el debate en torno a la puesta en escena que es una producción de Juan Osorio cuyo objetivo, en parte, es rendirle tributo a la fallecida Carmen Salinas.

Sigue leyendo:

Lis Vega se luce en los ensayos de “Perfume de Gardenia” y opaca a Irina Baeva, la nueva “Aventurera”

Irina Baeva responde a Niurka y a todas las personas que han criticado su desempeño en Aventurera

La actriz es blanco de críticas por su participación en “Aventurera”. Foto: Archivo.

Cuánto cuestan los boletos para ver “Aventurera”

“El público está pagando por un espectáculo, se merece respeto y algo con calidad. Si la hermosa chica no baila, no la pones porque el personaje es una vedette. Aquí se debe ser profesional y no romantizar la incapacidad y falta de talento. Y esto no es crueles o injustos”, comentó una persona, mientras que otras agregaron lo siguiente: “Ella es preciosa, simplemente no tiene sangre latina para el baile” y “no baila, nadie dice que no está hermosa, simplemente no baila ni canta”.

Las personas hicieron estos comentarios en una publicación del perfil de Facebook del programa “El gordo y la flaca”, ya que Mariana Seoane defendió a Irina Baeva, mientras que Ema Pulido, quien es experta en baila y fue coreógrafa para Televisa en la década de los años 70, enfatizó que la actriz rusa “no baila”.

Irina Baeva es actriz, pero no sabe bailar, es la principal crítica que recibe en redes sociales. Foto: Instagram Irina Baeva.

De acuerdo con el sitio Ticket one, los precios para ver la nueva versión de “Aventurera” con Irina Baeva se dividen en cinco, según la zona del asiento. Los costos son los siguientes:

Gradas: 500 pesos mexicanos

Roja: Mil 500 pesos mexicanos

Plata: Mil 800 pesos mexicanos

Suite: Mil 900 pesos mexicanos

Oro: 2 mil 300 pesos mexicanos

Críticas no frenarán “Aventurera”

Aunque Irina Baeva no ha sido bien recibida como la nueva “Aventurera” y recibe numerosas críticas, todo indica que la obra de teatro se seguirá presentando hasta concluir su primera temporada el próximo 13 de julio. La puesta en escena se realiza en el Salón Los ángeles que se encuentra en la avenida Ricardo Flores Magón, colonia Guerrera, alcaldía Cuauhtémoc, en el norte de Ciudad de México.