Nueva estafa en Nayarit: defraudadores se disfrazan de empleados del CECA para extorsionar

El Centro Estatal Contra las Adicciones, alerta a todos los centros de rehabilitación en Nayarit, especialmente en la capital del estado, sobre un grupo de personas que están visitando estos centros haciéndose pasar con credenciales falsas por personal del CECA intentando extorsionarlos, así lo informó Selene Maldonado, directora de la institución.

“El reporte nos llegó por parte de centros donde nos comunican que se identifican supuestamente de alguna institución de gobierno porque incluso no refieren las competentes y se les dice que se les va a ir a supervisar parte de Protección Civil y que si no cumplen se les va a penalizar y se les va a cerrar, cosa que no sucede así”, señaló la funcionaria.

Puntualizó que el CECA no trabaja de esa manera y que cuando realizan alguna supervisión la hacen en conjunto y que no se avisa precisamente por lo mismo, para llegar en el momento y ver cómo están trabajando los centros de rehabilitación de manera normal. También aseguró que no existe ningún cobro que realice el CECA por lo que si algún centro está siendo víctima de algún tipo de extorsión denuncien con las autoridades competentes cuando esto suceda.

Selene Maldonado, directora del CECA Nayarit. FOTO: Chary Cambero.

El Instituto Marakame es el centro recomendado por autoridades

}Selene Maldonado dijo que el equipo de prevención en adicciones es responsable de la supervisión y regulación de centros especializados en la atención de las adicciones registrados en el Estado, los cuales deben observar obligatoriamente la Norma Oficial Mexicana 028-SSA2-2009 y apegarse a la normativa, por lo que también las personas que busquen rehabilitarse o los familiares estén buscando un centro de rehabilitación revisen que el lugar esté operando bajo dicha norma.

Por su parte Dinorah Partida, directora del Centro de Rehabilitación contra las Adicciones, Instituto Marakame, informó recientemente en entrevista con Shío López para Heraldo Radio Tepic que la institución a su cargo es actualmente el único centro cien por ciento recomendado por todas las instancias gubernamentales y de salud en Nayarit.

Se trata de una clínica especializada en tratamiento residencial para adicciones, integrada por un equipo multifucional de profesionales capacitados, actualizados y con el respaldo de más de 16 años de experiencia en el manejo de casos clínicos.

Alertan a los encargados de estos centros. FOTO: Chary Cambero

El CECA ayuda a la recuperación de las personas en Nayarit

El modelo de tratamiento residencial para adicciones del Instituto Marakame está orientado en el reconocido mundialmente Modelo Minnesota, este se desarrolla con enfoque psicoterapéutico desde la terapia cognitivo conductual que permite un tratamiento integral, eficaz, vanguardista y basado en evidencia.

Marakame ofrece también la participación familiar en el proceso de recuperación, el modelo con atención terapéutica en el tratamiento de las dependencias afectivas y codepedencia para las familias de los usuarios y otorga un completo programa de seguimiento que permite la adquisición de estrategias de afrontamiento para el mantenimiento de la abstinencia y la recuperación personal y familiar.

Nayarit es el único estado de la República Mexicana que cuenta con un programa de tratamiento residencial para adicciones de la investidura del modelo del Instituto Marakame; reconocido y acreditado por el Consejo Nacional Contra las Adicciones (CONADIC) y gestionado por la administración gubernamental.

