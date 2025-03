¿Christian Nodal y Ángela Aguilar tendrán un bebé?, esto dijo el intérprete de "Adiós amor" al respecto

Previo a su presentación en la Plaza de Toros México está noche, el cantante de regional mexicano, Christian Nodal, ofreció una entrevista para las cámaras del programa "De Primera Mano" conducido por el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante, en donde reveló si tiene planes de ejercer su paternidad con su esposa Ángela Aguilar.

En un primer instante dijo sentirse muy pleno en el tema del amor en estos momentos, asegurando que le parece "lo más bello que existe" y sintiéndose muy afortunado de haberlo encontrado. Sin embargo, no pudo evitar soltar una fuerte carcajada y mostrar cierto nerviosismo luego de que Infante le preguntará si estaba pensando en tener hijos con la intérprete de "Qué Agonía", respondiendo que es algo que este dentro de sus planes en esta etapa de su vida, pues considera que aún son muy jovenes.

"No, no. Estamos muy jovenes todavía los dos. Yo creo que con los años y cuando sea el momento pues felices de la vida", respondió Christian Nodal. Noticias Relacionadas Palenque de Cuernavaca 2025: ¿Cuánto cuestan los boletos para ver a Christian Nodal?

Usuarios de las redes lanzan fuertes críticas contra Christian Nodal

La respuesta de Christian Nodal no solamente causó extrañeza entre Gustavo Adolfo Infante, quien directamente lo confrontó al expresarle que a pesar de que son muy jovenes ese no fue impedimento para que se casaran, si no que también provocó revuelo entre los usuarios de las redes.

A través de la sección de comentarios del fragmento de la entrevista compartida en la cuenta de Instagram del programa, cibernautas atacaron al intérprete de "Adiós amor" al reprocharle por haber hecho dichas declaraciones cuando el ya es padre de Inti, la pequeña niña que tuvo durante su relación con la cantante argentina Cazzu, señalando que parece haberse olvidado de su existencia.