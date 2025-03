Galilea Montijo aclara si Christian Nodal se sintió incomodo durante su visita a Hoy

El pasado miércoles 12 de marzo, el intérprete de regional mexicano Christian Nodal asistió a las inmediaciones de Televisa para presentarse como invitado especial en el programa "Hoy", en donde además de convivir con los conductores, dio detalles sobre su concierto en la Plaza de Toros México que tendrá este viernes.

Sin embargo, usuarios de las redes sociales señalaron que el musico se habría mostrado incomodo luego de que Andrea Escalona, miembro del elenco del matutino le preguntará si su esposa Ángela Aguilar iba a tener alguna participación en su show, algo que Nodal respondió tajantemente diciendo: "No sé, tienen que ir a ver".

En un reciente encuentro con los medios Galilea Montijo, una de las conductoras de "Hoy", habló sobre la visita del intérprete de "Adiós Amor" al programa, asegurando que fue una gran experiencia tenerlo como invitado, reconociendo su gran talento al momento de cantar.

"Estuvo muy padre, al final cantó un popurrí, que bárbaro, canta impresionante ese chavo, me parece super talentoso.", declaró.

Sobre la supuesta incomodidad de Christian Nodal en "Hoy", en un primer momento negó que se hubiera hecho alguna pregunta sobre Ángela Aguilar, sin embargo, tras la insistencia de la prensa dijo no estar enterada porque ella no hizo el cuestionamiento, además aclaró que el cantante fue muy accesible con todos los en el programa, y que comprendía si se había malinterpretado ya que las facciones serias del musico se podían prestar a un malentendido.

“De entrada nunca le preguntamos por su mujer, lo que queríamos saber era de él. No se, porque a mi no me toco la pregunta, pero yo nunca lo vi molesto, al contrario o sea se tomó fotos con todos los del foro, muy accesible, lo que pasa es que es un chavo serio y uno lo puede malinterpretar pero con nosotros se portó increíble”, señaló.