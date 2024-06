Marlon Colmenarez arremete contra Paola Suárez: “No lo supera, está enamorada de mí”

Pese a la buena amistad que decía tener con Wendy Guevara, Marlon Colmenarez se convirtió en blanco de ataques de fanáticos que lo señalaban de “aprovecharse” de la influencer para ganar fama y por el dinero que ella supuestamente le daba. Ante las constantes críticas, aún cuando dieron por terminada su relación, el modelo decidió defenderse y esta vez se lanzó contra Paola Suárez luego de que asegurara que le había hecho algo muy malo a su amiga.

Marlon Colmenarez se lanza contra Paola Suárez

A través de un video compartido en sus redes sociales, Marlon Colmenarez respondió a las recientes declaraciones de Paola Suárez en las que asegura que el modelo le habría hecho algo “muy fuerte” a Wendy Guevara y que esto habría sido el motivo por el que se distanciaron de manera definitiva. El venezolano se dijo cansado de los ataques en su contra y reveló conflictos del pasado entre “Las Perdidas”.

Marlon Colmenarez fue señalado de "aprovecharse" de la fama y el dinero de Wendy Guevara. Foto: IG @marloncolmenarezoficial04

“Hay muchas cosas que no me parecen justas, yo tengo un mensaje para la diputada del partido del partido de la hipocresía y el cinismo y esta señorita se llama Paola Suárez. No me parece bien que cada que ella quiera hablar de mí lo haga como si ella tuviera una vida muy perfecta, eso no está bien (…) Cuatro años con lo mismo, ya aburre, y siempre dice lo mismo”, comenzó Marlon Colmenarez.

El modelo aseguró que salió del grupo de amigos de Wendy Guevara cansado de la “negatividad” y los “chismes”; además, negó haber tratado mal a la influencer: “Cuando se dio cuenta que hablar mal de mí le creaba números, lo sigue haciendo porque es de esas personas que hace lo que sea por vistas (…) Se me está juzgando de una manera muy irracional como si yo hubiera hecho algo muy malo en la vida”.

Marlon Colmenarez se lanza contra Paola Suárez. Foto: IG @paolitasuarez28

¿Qué dijo Paola Suárez?

Durante una transmisión en vivo la youtuber aseguró que la amistad entre la ganadora de “La Casa de los Famosos México” y el modelo terminó porque le hizo algo “muy fuerte”. Aunque se negó a dar más detalles al respecto, Suárez mencionó que Guevara lloró más de una vez por las cosas que vivió junto a Colmenarez y por las que “Las Perdidas” siempre se mantuvieron a su lado.

“Estaba llorando conmigo. O sea, lo que le hizo sí estuvo cabr***, es lo único que te puedo decir. Lo que le hizo sí estuvo feo, fuerte (…) No nada más fue esa. Fueron varias. Que Wendy me lo platicara llorando, yo así de ‘te pasas de lanza’. Wendy nos platicaba muchas cosas de él y ya después al día siguiente, o a la semana, ya andaba otra vez con él (…) Nos platicaba y hasta nos prohibió hablar de él en su momento. Yo quiero mucho a Wendy, yo doy todo por ella”, dijo Paola Suárez.

Tras las declaraciones de su amiga, Wendy Guevara compartió un video en el que pide un alto a las críticas contra Colmenarez y asegura que todo terminó bien entre ellos, pero no desea que se mencione más el tema: “No es cierto, yo ya no hablo con nadie. No me gusta hablar del tema. Ya cerré esa página. No la cerré mal. No estoy mal. La amistad que teníamos la dejamos en buenos términos. Primero ch**** que no querían saber de tal persona y después dejo de hablarle y nada más están chin*** hablando del mismo tema”.