“Me trata bien lindo”: Wendy Guevara estrena romance con un stripper

Luego de ser relacionada con otros famosos como Nicola Porcella, la influencer Wendy Guevara confirmó que abrió una vez más su corazón y estrenó romance con un stripper. La integrante de “Las Perdidas” dio detalles su nuevo galán y aunque aseguró que podrían no tener mucho en común, eso es algo que podría ser positivo en su relación al crear un “balance”.

Wendy Guevara estrena romance con un stripper

Tras dejar claro que entre ella y Nicola Porcella sólo existe una gran amistad, Wendy Guevara fue relacionada con David Ortega, quien es conocido por su participación en el programa “Hoy” donde se llevó el triunfo como el “doble de William Levy”. Aunque la influencer se mostró interesada en algo más que una amistad con el actor, todo indica que no era recíproco ya que no se supo más de ellos luego de ser captados besándose en un antro de Puerto Vallarta.

Wendy Guevara estrena romance con un stripper. Foto: IG @soywendyguevaraoficial

Finalmente, la creadora de contenido confirma que abrió una vez más su corazón y comenzó un romance con un stripper mexicano, de quien no reveló más detalles. Pese a ello, la youtuber se mostró más enamorada que nunca y aunque señaló que no tienen mucho en común es esta diferencia entre ellos lo que puede ayudar a que su romance prospere.

“Es bien lindo, me trata bien lindo, me abre la puerta, me dice espérame, yo te abro, no toma, no fuma, se duerme a las 11 de la noche. Le digo: ‘Me enfermé’, y me dice: ‘Ay mejor, no hay que ir al antro, vamos a acostarnos’, y le digo ‘ya quiero componerme para irme de antro’ y me manda un link de unas cabañas en San Miguel de Allende, vamos a relajar tres meses a una cabañita, y le digo ‘ay, yo quiero mucho éxtasis’”, relató la influencer durante una transmisión en vivo a través de sus redes sociales.

¿Qué pasó con Marlon Colmenares?

Marlon Colmenarez logró ganarse el cariño de los fans de Wendy Guevara cuando le mandó rosas rojas durante su estancia en “La Casa de los Famosos México”; sin embargo, pronto esto cambió y algunos lo señalaron de aprovecharse de la fama y el dinero de la también modelo. Además, se convirtió en blanco de críticas por la actitud que, de acuerdo con algunos usuarios, tenía con la ganadora del reality show negando que existiera algo más que una amistad entre ellos.

Wendy Guevara y Marlon Colmenarez confirman el fin de su amistad. Foto: IG @marloncolmenarezoficial04

Tras meses de silencio, el modelo venezolano reveló a TVNotas que la amistad con Wendy Guevara había llegado a su fin y negó las acusaciones en su contra: “Nos han señalado como novios. Siempre nos preguntan si cogemos. Y no. Tengo una vida y necesito crecer. No es justo que siga aguantando tantas cosas que no son ciertas. Jamás he buscado a Wendy por interés. Si fuera así, en estos momentos estaría con ella, porque sé que está ganando bien, pero no es así”.

Por otra parte, la creadora de contenido pidió a sus fans ya no ser cuestionada sobre el tema y durante una transmisión en YouTube dejó claro que cualquier tipo de relación con Colmenarez se había terminado: “Ya cerré esa página. Ya cerré ese ciclo. La verdad ya no me gusta hablar de ese tema porque, pues él tiene su vida. Tiene sus cosas y tuvimos una amistad de muchos años. La amistad ya no está y estoy súper bien”.