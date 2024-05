Wendy Guevara responde a quienes la señalan de usar sus influencias para su cirugía: “Es pura envidia”

Wendy Guevara preocupó a sus fans luego de que se diera a conocer que fue sometida a una cirugía de emergencia por un fuerte dolor abdominal, luego de ello fue la influencer quien habló sobre su estado de salud y lo delicado de su intervención quirúrgica. Aunque aprovechó para defenderse de quienes la señalan de usar sus influencias para adelantar el proceso al tratarse de un hospital público, aunque se dirigió a un usuario específico que no ha dejado de atacarla en redes sociales.

Wendy Guevara se defiende de críticas por usar sus influencias

La integrante de “Las Perdidas” realizó una transmisión en vivo donde explica más de su estado de salud y que fue operada porque “tenía una piedra en las vías urinarias, en la vesícula que quería irse al páncreas, lo cual era muy doloroso. Si esa piedrita llegaba al páncreas, podría haberme dado pancreatitis y eso es muy grave”.

Guevara no dudó en responder a un usuario que la ha señalado de usar sus influencias para ser atendida con prioridad en un hospital público, aún cuando hay más pacientes esperando para entrar a quirófano: “Hay un chavo que está muy molesto porque mi camioneta cuesta no sé cuánto, que porque Chuyito me ayudó (…) Una persona me ayudó para que la cirugía fuera más rápida. Llegué al mediodía y me pasaron a cirugía hasta la una de la madrugada”.

“Les molesta cuando a los demás les va bien. Dicen que me hubiera ido al otro hospital a pagar, pero, ¿cómo saben ellos que yo tengo dinero? Sólo porque ven las redes. Ese muchacho tiene un coraje increíble y le arde, pero espero que nunca necesite ayuda urgente para él o un familiar (…) Eso es pura envidia de la gente, por eso se quedan mediocres, porque les da coraje que les pasen cosas buenas a otras personas. En el piso del éxito cabemos todos, menos los envidiosos. No hay que hacernos los desentendidos cuando tenemos la oportunidad de ayudar a alguien porque algún día todos podemos necesitan ayuda”, añadió.

Wendy Guevara se defiende de quienes la critican por usar sus influencias para ser atendida con prioridad en el hospital. Foto: IG @soywendyguevaraoficial

Wendy Guevara termina con rumores de enemistad

Recientemente Kimberly “La Más Preciosa” admitió que existía un distanciamiento con el resto de “Las Perdidas”, aunque descartó una enemistad los rumores de su separación se hicieron cada vez más fuertes. Hasta el momento Paola Suárez y Wendy Guevara no habían dado declaraciones al respecto, sin embrago, la ganadora de “La Casa de los Famosos México” compartió un video que aclara la situación entre ellas.

A través de sus historias en Instagram, Guevara compartió un clip en el que muestra la visita de algunas amigas en su casa y entre ellas destacó Kimberly Irene. Con ello dejan atrás la polémica por una supuesta separación y confirman que están más unidas que nunca y le muestran su apoyo ante su delicado estado de salud.