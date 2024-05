Wendy Guevara habla de su operación y revela haber visto a una entidad oscura acompañándola: "pensé que era la muerte"

Hace algunos días, Wendy Guevara causó un gran susto entre sus seguidores, pues compartió estaba siendo hospitalizada de emergencia debido a un fuerte dolor a la altura del vientre. Después de algunos momentos de angustia e incertidumbre, los médicos determinaron que el dolor se debía a algunas "piedras en la vesícula", por lo que decidieron que la mejor opción sería someterla a una operación para eliminarlas lo más pronto posible.

Si bien la intervención salió muy bien, la influencer compartió una aterradora anécdota paranormal que sucedió mientras se encontraba saliendo de la anestesia. A través de una transmisión en vivo, Wendy le hizo saber a sus seguidores que se encontraba bien, pero lo que causó impacto entre las y los espectadores fue la aterradora situación que vivió y es que la ganadora de "La Casa de los Famosos" confesó que al salir de la operación pudo ver una figura negra que se encontraba en una esquina de su habitación.

"Vi a alguien de negro. Aquí, donde está el ventilador," dijo señalando el lugar exacto, "había una silueta con una manta negra. Pensé que era la muerte y en mi mente decía: 'Diosito está conmigo'", relató Wendy. Esta experiencia, según sus palabras, fue extremadamente real y aterradora.

Sin embargo, sus amigos y familiares que la acompañaron durante su estancia en el hospital, agumentan que Wendy aún estaba bajo los efectos de la anestesia cuando presenció esta figura misteriosa, sugiriendo que la experiencia podría haberse tratado de una alucinación inducida por los medicamentos postoperatorios.

Esta teoría tomaría más fuerza al ser respaldada por numerosos médicos, quienes afirman que este fenómeno es conocido en el ámbito médico y se ha documentado en numerosos casos de pacientes que reportan visiones o sensaciones inusuales tras ser anestesiados. Pero hasta el momento, la influencer no ha dado más explicaciones al respecto, ya que ahora se encuentra concentrándose en su recuperación y recibiendo todos los buenos deseos de sus seguidores.

¿Cuál es el estado de salud de Wendy Guevara HOY?

Tras haber sido dada de alta, Wendy Guevara ha retomado sus redes sociales para actualizar a sus seguidores sobre su estado de salud y agradecerles por su apoyo y cariño. Por lo que en una transmisión reciente, Wendy compartió detalles sobre su recuperación y expresó su gratitud por la atención recibida en el hospital.

"Ya me dieron de alta. En el hospital me atendieron muy bien y me ayudaron mucho. Yo llegué en la mañana y me pudieron operar hasta la madrugada, no recuerdo bien. Me vine a casa de Evelin y nada más quiero decirles que estoy bien", comentó Wendy en su video.

Además, mostró algunos de los regalos que ha recibido durante su convalecencia, incluyendo varios arreglos florales de amigas y amigos cercanos y algunas marcas con las que ha trabajado. Por lo que se puede ver, la recuperación de Wendy ha sido muy rápida y positiva. Actualmente, se encuentra preparando nuevos proyectos y ha mencionado la posibilidad de participar en los Juegos Olímpicos de París 2024 como conductora para Televisa, aunque aún no se ha confirmado oficialmente.