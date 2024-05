Kimberly "La Más Preciosa" asegura tener todo para actuar en Perfume de Gardenia: "La crítica no me importa"

Kimberly “La Más Preciosa” ha dado de qué hablar por su próxima participación en la obra “Perfume de Gardenia”, pues en redes sociales usuarios han cuestionado su falta de preparación ante un proyecto tan importante en la industria. Al respecto, la influencer aseguró que no necesita clases de actuación y agradeció los comentarios negativos ya que, indicó, éstos le han ayudado hasta ahora para alcanzar la fama.

Kimberly “La Más Preciosa” asegura que tiene todo para ser actriz

En un centro con los medios retomado por el programa “De primera mano”, la youtuber se dijo emocionada por ser parte de la puesta en escena “Perfume de Gardenia” en la que compartirá créditos con William Levy, Jorge Salinas y César Évora. Aunque hasta el momento no se ha revelado la protagonista, los rumores de que podría ser Belinda son cada vez más fuertes.

Pese a estar rodeada de grandes estrellas de la actuación en México, Kimberly Irene dijo no necesitar clases de actuación ya que se le permitirá ser ella misma en la obra: “Yo no me preparo, simplemente cuando estoy en el escenario soy yo Kimberly y el papel que me toque. Yo no lo ocupo porque los productores me dejan ser un poco yo, porque se ve cuando estás bien estudiada (…) Yo no soy profesional, pero me gusta la actuación”.

Sobre las críticas que ha recibido debido a su preparación en comparación con el resto del elenco, dijo: “A mí la crítica no me importa, al contrario, me favorece porque la persona que más critica es la que más opina y de esa gente he crecido. Yo hago lo mio para que la gente quede satisfecha y la que critica se va con el sabor, pues si es amargada se va amargada, y si le gusta la actuación en el momento que me recomiende”.

Kimberly Irene responde a las críticas por su participación en la obra "Perfume de Gardenias". Foto: IG @kimberly_lamaspreciosa

Critican a Kimberly Irene por reconocimiento

Recientemente la integrante de “Las Perdidas” también recibió el Micrófono de Oro por parte de la Asociación Nacional de Locutores de México, esto debido a su labor por la comunidad LGBT. Aunque la influencer se mostró contenta, en redes sociales una vez más se convirtió en blanco de comentarios negativos con los que algunos internautas cuestionaron lo que ha hecho a favor de la comunidad.

“Le doy gracias a toda la gente de la comunidad, activistas y mi raza de México por haberme elegido a este reconocimiento y este hermoso diploma del Micrófono de Oro. Todos los locutores de verdad mil, mil gracias. Vamos por más y recuerden esto: todos somos uno y uno somos todes. Arriba la comunidad”, escribió la influencer.

“Imagínate, sino sabe escribir mucho menos hablar”, “Premiar a quien ni siquiera ordena sus ideas antes de hablar”, “¿Actriz?”, “Sin cultura y menos educación”, “¿Cómo que actriz, locutora y cantante? Según yo para ser locutora se necesita estudios, para ser actriz igual y para ser cantante también”, “¡Estamos perdidos, perdidos!” y “Personas que de verdad hacen algo por el país, dejan algo de provecho a la sociedad, no se les reconoce”, fueron algunos de los comentarios.