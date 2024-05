¿El fin de "Las Perdidas"? Kimberly "La Más Preciosa" revela distanciamiento con Wendy Guevara y Paola Suárez

Han pasado casi diez años del video que lanzó a la fama en redes sociales a Wendy Guevara y Paola Suárez como “Las Perdidas”, grupo al que se han sumado otras influencers como Kimberly "La Más Preciosa" que está de nuevo en medio de la polémica tras revelar que existe un distanciamiento con quienes fueran sus grandes amigas fuera de las cámaras y aliadas en proyectos profesionales.

Kimberly Irene revela distanciamiento con “Las Perdidas”

El rumor que apunta a un conflicto entre las integrantes de “Las Perdidas” es cada vez más fuerte en redes sociales, por ello, Kimberly Irene no pudo evitar ser cuestionada al respecto y aunque confirmó que existe un distanciamiento entre ellas éste sería por los múltiples proyectos de trabajo en los que se encuentra cada una y que les impide reunirse como solían hacerlo para realizar transmisiones en YouTube, contenido con el que han llegado al público.

“Que estamos muy separadas eso sí, pero Wendy tiene mucho trabajo, bastante, entonces es muy complicado que se junte con nosotras ahorita y está enfocada en lo de ella y que padre. Paolita, pues ya vieron que anda con lo de la política, y yo ando en el despapaye”, dijo Kimberly Irene en un encuentro con los medios retomado por el periodista de espectáculos Michelle Rubalcaba para su canal de YouTube.

La influencer también habló sobre los proyectos de Paola Suárez en la política al lanzarse como candidata a diputada local en Guanajuato y de Wendy Guevara luego de su triunfo en el reality show “La Casa de los Famosos México” como modelo en múltiples campañas y en televisión con una telenovela junto a Julián Gil.

Foto: IG @kimberly_lamaspreciosa

“Yo no puedo opinar nada de lo que ella está llevando porque es una decisión que ella tomó, es difícil. He hablado por teléfono con ella, pero no tocamos el tema de eso (…) Solamente ella sabe cómo ha llevado ese caso, yo no me meto y cada quien en lo suyo”, dijo Kimberly al añadir que está preocupada por la seguridad de Paola Suárez tras las amenazas que recibió en medio de la contienda electoral.

¿Kimberly se separa de su esposo?

Durante una reciente transmisión en vivo y al borde del llanto, Óscar Barajas dio a conocer su separación con Kimberly “La Más Preciosa”, quien no pudo contener la risa mientras escuchaba a su esposo anunciar el fin de su matrimonio. Horas más tarde la creadora de contenido negó su ruptura y aseguró que todo se trató de un momento de molestia de su esposo.

“Como todo matrimonio, como todas las parejas, todos tenemos problemas y en el momento explotamos. Lamentablemente lo hicimos público, lo sacamos y no sé qué se le vino a su mente que empezó a hacer un live, como todos vieron, y ahí fue donde comenzaron los recortes (…) Como nos queremos, nos amamos, pensé en hablar con él personalmente y aclarar las cosas, ahorita somos felices y contentos”, explicó Kimberly en entrevista para “De primera mano”.