VIDEO: Wendy Guevara consiente a la prensa, les dio unos billetes para las aguas, “ya no sean tan chismosos”

Wendy Guevara se ha ganado el cariño del público con su sentido del humor y autenticidad, cualidades que la llevaron a triunfar en "La Casa de los Famosos México" y en el mundo del espectáculo sin perder la sencillez que tanto la caracteriza. Algo que demostró en su reciente encuentro con los medios, pues no dudó en entregarle billetes a una reportera para que pudieran comprar agua ante el intenso calor en la capital del país.

Wendy Guevara invita agua a los reporteros

En redes sociales internautas aseguran que la integrante de "Las Perdidas" mantiene una personalidad amable y sencilla pese a que se encuentra en uno de sus mejores momentos como celebridad, pues en todo momento se ha mostrado accesible con sus fanáticos y externa su apoyo a otras influencers que ganan cada vez más fama en redes sociales ante el éxito del que goza actualmente Guevara.

Sigue leyendo:

Wendy Guevara confirma que Madonna se molestó con ella sobre el escenario: “Yo estaba con unas copitas”

Wendy Guevara, lista para estrenar “Un amor viejo en París”, telenovela que protagoniza con Julián Gil

Muestra de ello es lo que ocurrió durante el reciente encuentro de Wendy Guevara con los medios tras su participación en el programa "Hoy", pues pese al intenso calor que azota gran parte del país los reporteros se mantienen atentos a la salida de los famosos en la televisora y esto es algo que notó la influencer. Ante esto, no dudó entregarle unos billetes a una de las reporteras y asignarla como la responsable de comprarles agua a todos.

“Les voy a invitar un refresco porque traen un solazo, mira cómo están sudando. Se los disparo en buena onda porque luego hay gente… no vayan a recordar esto porque luego van a decir: ‘Wendy nos quiso humillar con dinero’, es porque están todos sudados. Ya no sean tan chismosos", dijo entre bromas la youtuber.

Wendy Guevara le invita agua a los reporteros y les pide no ser "chismosos". Foto: Captura de pantalla YT @EdenDorantesOficial

¿Wendy Guevara apoya a las integrantes de "Las Perdidas"?

Aunque en más de una ocasión Wendy Guevara ha externado su apoyo a las integrantes de "Las Perdidas", la creadora de contenido negó la posibilidad de entrar a la política como lo hizo su amiga Paolita Suárez de entrar a la política al lanzarse como candidata a diputada local en Guanajuato, algo por lo que la influencer recientemente emprendió acciones legales debido a que recibió amenazas.

“Paola es mi hermana, es mi amiga, la amo y cada quien tiene sus propias decisiones. A Paola le gustó esto, si ella quiere ayudar, lo hace con el fin de ayudar yo lo sé, yo la apoyo como amiga, si ella quiere incursionar en eso que lo haga. De mí, siento que la política es un tema que se tiene tocar con pincitas y es muy delicado, de mi parte creo que tendría que prepararme, yo siento que yo no estoy preparada. Es un tema que podemos debatir horas, yo creo que ahorita no, no es algo para mí, no sería lo mío”, dijo la influencer sobre la posibilidad de que ella también incursionara en la política.