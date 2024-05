Wendy Guevara confirma que Madonna se molestó con ella sobre el escenario: “Yo estaba con unas copitas”

Luego de que Wendy Guevara subiera al escenario con Madonna se desataron un sinfín de rumores sobre lo que ocurrió con la cantante, pues en redes sociales circuló un video del momento en el molesta que obliga a la influencer a sentarse. Finalmente, es la influencer quien confirmó que la “Reina del pop” sí estaba molesta con ella por la manera en la que actuó en pleno show y admitió que había tomado algunas “copitas” que influyeron en eso.

Wendy Guevara admite que Madonna se enojó con ella

La integrante de “Las Perdidas” fue cuestionada una vez más sobre la polémica que desató la invitación que recibió como invitada especial en uno de los conciertos de Madonna en la Ciudad de México, tal y como lo hicieron otros artistas en presentaciones anteriores como el actor Alberto Guerra y Ricky Martin. Aunque en esta ocasión, la creadora de contenido admitió que tuvo alguna fallas antes y durante su paso por el escenario, mismas que habrían molestado a la cantante.

“Yo estaba con unas cositas y me empecé a estresar, entonces yo empecé a estresarme, a atacarme, y cuando subo también me dejé llevar por la adrenalina por lo que había pasado abajo y Madonna me dio de sentón. Ella lo que quería era que te quedaras sentadita (…) Toda la gente que me critica, ya quisieran aunque sea haber tenido para un boleto”, admitió la también modelo que también bromeó con la manera en la que la cantante la sentó en pleno show.

Wendy Guevara responde a críticas por concierto de Madonna

Otro de los rumores indicó que Wendy Guevara estaría molesta con Madonna por excluirla del video que compartió en redes sociales donde agradece a México luego de sus conciertos, algo por lo que habría dejado de seguirla en Instagram. La ausencia de la influencer en la exclusiva fiesta de la cantante intensificaron la controversia, por lo que la youtuber no dudó en ponerle fin negando cualquier tipo de conflicto con la intérprete de “Like a Virgin”.

Wendy Guevara admitió que Madonna se molesto con ella sobre el escenario. Foto: IG @soywendyguevaraoficial

“Unos burlándose y otros enojados que porque Madona no me subió. Tampoco subió al actor (Alberto Guerra), no subió el video, nada más subió el de Salma Hayek porque fue el último día, pero la gente de todos modos se enoja y ya les dije que se molestan le marquen a Madonna y le digan”, dijo entre risas la influencer en un encuentro con los medios retomado por el programa “De primera mano”.

Añadió que no pudo asistir a la fiesta debido a su participación en los Latin American Music Awards 2024 (Latin AMAs) en donde compartió cámara con Thalía: “Yo tenía muchos compromisos también. Además, si me invitó o no me invitó, ni modo, los que se enojan o los que se ríen, a ustedes Madonna no saben ni que nacieron, pero al menos Madonna ya sabe de mi existencia”.