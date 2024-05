Kimberly "La Más Preciosa" reaparece junto a Óscar tras confirmar separación: "siempre va a haber pleitos"

Kimberly 'La Más Preciosa' vuelve a dejar de qué hablar junto con su esposo Óscar. La influencer confirmó en video en redes sociales que había terminado su relación con su marido. Ahora, días después de verla reír sobre el tema y a Óscar llorar, la pareja vuelve a aparecer junta. La amiga de Wendy aseguró que nunca dijo que se había divorciado, sino que se iba a tomar un tiempo para pensar las cosas.

La influencer confirmó que ella nunca dijo que se había divorciado, lo que sí es que se había peleado con su esposo y quería pensar bien las cosas para poder hablar con él y arreglar todo. Dentro de sus declaraciones dejó claro que debe aprender a controlar los celos para evitar que ocurran escenas como la que vivió recientemente con Óscar.

Sigue leyendo:

VIDEO: Wendy Guevara consiente a la prensa, les dio unos billetes para las aguas, “ya no sean tan chismosos”

La Casa de los Famosos México 2: participantes, conductores y panelistas, ellos son los confirmados

Kimberly asegura que nunca dijo que se iba a separar de Óscar (IG: kimberly_lamaspreciosa)

Kimberly asegura que todas las parejas pelean

Después de ver que los medios de comunicación anunciaban su divorcio de Óscar, 'La Más Preciosa' fue vista caminando de la mano de su esposo. Esto hizo que los periodistas presentes le preguntaran por la situación. Kimberly dejó claro que nunca dijo que se había separado, sino que se había tomado su tiempo para hablar y arreglar las cosas con su marido.

"Yo soy muy celosa, pero que sabe sobre llevar eso porque sino todo eso te lleva a otras cosas, problemas, incluso a lo que todos vieron. En todas las notas sacaron de que yo me había divorciado, ya me había peleado, ya lo había dejado y lo que yo dije es que me tomé el tiempo de hablar con él porque siempre va a haber problemas en cada relación, en pareja, en novios, inclusivo en amigos. Siempre va a haber pleitos, pero como es mi esposo yo tuve que la oportunidad de hablar con él para que no pasara eso (el divorcio)", dijo Kimberly a los medios de comunicación.

Kimberly asegura que todas las parejas tienen peleas. (IG: kimberly_lamaspreciosa)

Kimberly y Óscar anunciaron su separación

El anuncio de su separación lo dio Óscar, su esposo, a través de una transmisión en vivo. En dicha transmisión se puede ver a Barjas, que estaba al borde del llanto en el auto de la influencer, mientras que Kimberly no pudo contener la risa ante la situación. En dicha publicación se deja claro que fue una decisión que tomaron los dos y se iban a separar.

Mientras que Óscar decía que se iban a separar, Kimberly comenzó a reírse. Esta situación llevó al esposo de 'La Más Preciosa' a preguntarle que por qué se reía, para después indicar que ya traía sus cosas porque iban a tomar caminos diferentes. Eso sí, ante su dolor, Óscar dejó claro que tenía mucho que agradecerle a Kimberly.