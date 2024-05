Wendy Guevara será sometida a una cirugía por problemas de salud, amigos piden oraciones

Wendy Guevara se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera como influencer luego de su triunfo en "La Casa de los Famosos México" y tras meses de intenso trabajo regresó a su casa en Guanajuato para pasar tiempo con sus amigos y familia; sin embargo, no todo ha sido bueno para ella ya que en días recientes expresó tener un intenso dolor abdominal por el que será sometida a una cirugía antes de que afecte aún más su salud.

Wendy Guevara será sometida a una cirugía

Wendy Guevara ha conquistado al público con su sentido del humor y espontaneidad, las recientes noticias sobre su estado de salud preocuparon a sus seguidores. Fue a través de una transmisión en vivo que el médico Jesús Montoya, amigo de la influencer, reveló las molestias abdominales que ella ha experimentado desde hace varios días y que le impiden realizar sus actividades con normalidad, motivo por el que se someterá a cirugía y pidieron oraciones para su recuperación.

Wendy Guevara será sometida a una cirugía por problemas de salud. Foto: IG @soywendyguevaraoficial

“Si me muevo de lado me duele, si hago cualquier movimiento… Es demasiado tener un dolor así”, se escucha a la youtuber al mencionar sus molestias y por las que, indició el médico, podría estar relacionado con un problema en la vesícula ya que presenta síntomas similares. Además, indicaron que el resto de “Las Perdidas” también estarían preocupadas por la salud de Wendy Guevara, quien estaría este lunes 27 de mayo en su natal León, Guanajuato, para el procedimiento médico.

Ante la preocupación que generó el estado de salud de Wendy Guevara, su amiga Salma fue quien se dirigió a los fanáticos para explicar que la creadora de contenido se muestra optimista y confirmó la cirugía: “Está contenta, está feliz, está estable, pero sí la van a operar el lunes”.

Cirugías que se ha realizado Wendy Guevara

La también modelo ha revelado en más de una ocasión todas las cirugías a las que se ha sometido, un tema que no le genera molestia y sobre el que no duda hablar enviando un mensaje a sus fanáticos advirtiendo sobre los cuidados que deben tener. En 2023, viajó a Guadalajara, Jalisco, para someterse a una procedimiento estético para cambiar sus implantes de seno y reducir su quijada.

La cirugía más reciente de Wendy Guevara fue en 2023 para cambiar sus implantes de seno. Foto: IG @soywendyguevaraoficial

En entrevista para el programa “La cueva de Álvaro”, Guevara reveló que el primer pago que recibió al ganar fama por su video junto a Paola Suárez lo usó para realizar su primera cirugía de busto: “La verdad me empezó a ir muy bien cuando empecé en las redes sociales. Empezamos con este video de ‘Las Pérdidas’ que se hizo viral, entonces a mi amiga y yo nos cambió la vida por completo”.

Luego de ello se realizó una liposucción 360 con la que eliminan la grasa de la espalda y la entrepierna para transferirla a los glúteos y las caderas; otro procedimiento fue la rinoplastia, reducción del ángulo mandibular, bichectomía, adelgazamiento del mentón y otros procedimientos estéticos como aplicación de bótox.