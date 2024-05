¿Quién es Jous Fit, la influencer mexicana que se inyectó botox en Dubai y sufrió un infarto cerebral?

La famosa influencer Jous Fit ha utilizado sus redes sociales para compartir, con sus millones de seguidores, los riesgos de los procedimientos estéticos. Fue el pasado martes 21 de mayo cuando la creadora de contenido anunció que se encontraba en una clínica de belleza, donde aparentemente se inyectaría botox; horas más tarde, su pareja - un hombre identificado como Óscar - reveló que ella sufrió un infarto cerebral como reacción alérgica.

Desde entonces los seguidores de la influencer se han mostrado preocupados por su estado de salud y han compartido mensajes de apoyo a la familia de Jous Fit, quien es reconocida por compartir contenido fitness y saludable. La misma creadora de contenido ha ido documentando su recuperación y recientemente dio a conocer que ya salió del hospital y se encuentra fuera de peligro, noticia que ha sido celebrada por su comunidad digital.

¿Quién es Jous Fit y por qué sufrió un infarto cerebral?

La creadora de contenido compartió con sus seguidores su diagnostico. Foto: @jousfit.

Jous es una influencer mexicana - originaria de León, Guanajuato - que actualmente vive en la ciudad de Dubai, Emiratos Arabes Unidos. La creadora de contenido ganó popularidad en redes sociales por compartir contenido fitness y consejos para llevar un estilo de vida saludable; cuenta con más de dos millones de seguidores, con quienes comparte rutinas de entrenamiento, tips de alimentación y un poco de su vida cotidiana en el país donde reside.

El pasado martes 21 de mayo, la influencer anunció en sus historias de Instagram que se inyectaría botox, pero horas más tarde terminó en el hospital de emergencia: "dije que no lo iba a volver hacer y aquí estoy. Me vengo a poner un poquito de botox porque arrugo demasiado la cara", dijo la creadora de contenido. Posteriormente, su pareja, reveló que ella había sufrido un infarto cerebral: "soy Oscar. Jou tuvo una reacción alérgica muy grave, se desmayó y convulsionó. Le encontraron que tuvo un infarto cerebral".

¿Cuál es el estado de salud actual de Jous Fit?

La influencer se recupera del infarto cerebral. Foto: @JousFit.

A través de historias, compartidas en su cuenta de Instagram, Jous Fit afirmó que sí sufrió un infarto cerebral como reacción alérgica al botox: "me convulsioné muchas veces, desmayos, perdí el conocimiento, me daban cachetadas para despertar y nada, no respiraba, mis ojos estaban en blanco, mis uñas negras, boca negra, estaba transparente. Había momentos en los que podía abrir los ojos y solo veía a todos gritando, llorando (...) después de 45 minutos llegó la ambulancia y en manos de los doctores todo mejoró", dijo la creadora de contenido en uno de sus videos.

Jous agregó que ya se encuentra en su domicilio y sigue su proceso de recuperación: "cuida tu alimentación, cuida tu cuerpo, cuídate a ti. Esto fue una tontería, esto de ponerme botox y que me pasara fue ¿cuándo me iba a pasar por la cabeza que esto me iba a pasar? y el doctor me dijo que si no hubiera sido por mi estilo de vida saludable no lo hubiera logrado". De igual manera, la creadora de contenido agradeció los mensajes de apoyo que recibió por parte de sus seguidores.